Los libros de texto no están incluidos en la ayuda. Ayuntamiento de Galdakao

Galdakao ofrecerá de nuevo ayudas para la compra de material escolar

Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento ofrece una subvenciones de hasta 140 euros por alumno

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:08

El próximo lunes 15 de septiembre Galdakao abre el plazo para la solicitud de ayudas para la compra de material escolar. Una subvención que se concede por tercer año consecutivo tras la gran acogida recibida y que busca a su vez fomentar el comercio local, ya que todas las adquisiciones deben realizarse en establecimientos de Galdakao.

El trámite se podrá hacer en la oficina de atención ciudadana o en la página web del Ayuntamiento, con fecha límite el día 26. Serán válidas todas las compras realizadas a partir del 1 de junio. Desde el Consistorio recuerdan que deben conservarse las facturas, ya que será imprescindible presentarlas junto a la solicitud. Los tickets no serán aceptados.

El importe máximo de la ayuda será de 140 euros por niño y 350 por familia, y la cantidad exacta se calculará en función del nivel de ingresos. La tabla completa puede consultarse en la web municipal.

Estas subvenciones están destinadas a cubrir la compra de batas, artículos de tecnología, material de escritorio como reglas, cuadernos, lapices o bolígrafos y estuches, diccionarios o mochilas entre otras cosas. Productos como gafas, lentillas, libros de texto, ropa o calzado quedan excluidos.

