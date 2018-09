Galdakao se moviliza contra una agresión sexual a una vecina La víctima ha denunciado esta semana el ataque, que se produjo el pasado día 16 durante el último fin de semana de las fiestas patronales ASIER ANDUEZA Miércoles, 26 septiembre 2018, 18:49

Una mujer ha denunciado esta semana que fue víctima de una agresión sexual la madrugada del pasado día 16 durante el último fin de semana de las fiesta de Galdakao. Según ha confirmado el Departamento de Interior del Gobierno vasco, el presunto agresor ya ha sido identificado.

«Fue localizado e identificado en cuanto se interpuso la denuncia. No está detenido y permanece a la espera de ser llamado a declarar por un juez», detallaron las mismas fuentes. Según ha podido confirmar este periodico, tanto la víctima como el supuesto atacante, son vecinos de la localidad.

Poco más ha trascendido de un suceso que ha empañado unas fiestas patronales que, a pasar de haber sido multitudinarias, no habían registrado ningún incidente reseñable. Este miércoles, el Ayuntamiento, tras «contrastar la información sobre el caso», activó el protocolo establecido para los casos de agresiones machistas. El primer paso fue convocar la junta de portavoces municipal de la que salió un comunicado aprobado por todos los grupos. En él, las formaciones mostraron su «firme condena y rechazo» al ataque, así como su «apoyo a la víctima y a su entorno».

La institución municipal ha anunciado que seguirá impulsando medidas dirigidas a que las entidades públicas y la ciudadanía en bloque responda de manera «inmediata y contundente» ante cualquier agresión machista y se atienda de manera prioritaria a quien las haya padecido. Las autoridades galdakaotarras también insistieron en que se lleven a cabo actuaciones preventivas para dotar a las mujeres de instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia. No olvidaron realizar un llamamiento para que no se permita la impunidad social de los agresores. Por ello, se comprometieron a «mantener su apoyo y a trabajar para garantizar vidas libres de violencia machista».

Concentración

Como suele ser habitual en todos los municipios en los que se produce un episodio de estas características, se ha convocado una concertación de repulsa. Será este jueves a las 20.00 horas, en la plaza Iturrondo de Galdakao. Allí también estarán los colectivos feministas de la localidad que ayer emplazaron a todos los vecinos, mediante carteles distribuidos por todas las calles de la ciudad, a acudir a la manifestación que esperan sea «multitudinaria». El lema, el ya conocido: 'Eraso sexistarik ez-No a las agresiones sexistas'.