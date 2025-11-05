Galdakao se llenará de música del 17 al 22 de noviembre La escuela Máximo Moreno ha organizado un año más la 'Musika Astea' con seis conciertos y una exposición

Coincidiendo con la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos y los poetas, el día 22 de diciembre, Galdakao se sumergirá desde el lunes 17 en la 'Musika Astea', un evento organizado por la escuela Máximo Moreno. En esta XXXIV edición, habrá seis actuaciones de diferentes géneros en Torrezabal. La casa de cultura también acogerá la exposición 'Bizkaiko Musikari Tradizionalak', «un viaje al pasado de nuestra música popular».

La concejala de cultura Edurne Espilla ha presentado la programación del evento junto a Maiteder Lertxundi, directora de la escuela. «Habrá estilos diversos en un pueblo diverso», ha señalado Lertxundi. El lunes actuará el grupo Alos Quartet, que fusiona la música clásica con sonidos contemporaneos, para dar paso al día siguiente a Iñar Sastre, profesor en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Paris. El miércoles será el turno del acordeonista pamplonica Javier López Jaso y el jueves el de la Kantika Korala de Leioa, compuesta por 45 jóvenes entre 10 y 18 años.

La 'Musika Astea' se cerrará el sábado con una kalejira a cargo de la Banda de Txistu a las 13.30 horas y el concierto de Da Capo a las 19.00 horas. La entrada para todas las actuaciones tendrá un coste de tres euros, con la excepción de la de Da Kapo, que valdra cinco. Las entradas se podrán adquirir en la web de Torrezabal a partir del viernes día 14.

Dos galdakoztarras en la exposición

La exposición versa sobre los cinco instrumentos tradicionales más importantes de Euskadi, así como algunos de sus intérpretes más destacados. «Sentíamos que debámos traerla a Galdakao, ya que habla de dos de nuestros vecinos», ha señalado Espilla. En concreto son Mariano Barrenetxea, que tocaba la alboka y la panderetera Romualda Zuloaga. La muestra se podrá visitar desde el 11 hasta el 23 de noviembre de forma gratuita.

