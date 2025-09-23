Galdakao lanza una encuesta popular para avanzar hacia una movilidad más sostenible El Ayuntamiento busca conocer los hábitos de sus vecinos en un ámbito problemático para la localidad por la distancia entre sus barrios

Iñigo Agiriano Galdakao Martes, 23 de septiembre 2025, 18:03 Comenta Compartir

La orografía y la extensión de Galdakao han supuesto un reto para los diferentes equipos de gobierno en lo que a la movilidad se refiere. Conscientes de esta problemática el Ayuntamiento ha puesto en marcha en los últimos dos años el servicio de autobús urbano y el de taxis a demanda, unas iniciativas que buscan conectar los diferentes barrios de la localidad y dar una atención especial a ciertos colectivos, como el de las personas mayores o aquellas con discapacidades, que más dificultades pueden encontrar en este aspecto.

Ahora, desde el Consistorio buscan conocer de primera mano los hábitos de transporte de sus vecinos, y para ello han lanzado una encuesta que estará disponible desde mañana hasta el próximo 7 de octubre. Esta se puede completar de forma online en la página web municipal y también de forma presencial, con diversos ejemplares distribuidos entre la biblioteca de Aperribai, la casa de cultura de Torrezabal y el propio Ayuntamiento.

El formulario recoge en primer lugar datos personales para analizar los diferentes perfiles de los participantes y posteriormente se centra en cuestiones como la frecuencia de sus desplazamientos, la forma en las que los realiza y los motivos más habituales. También interroga sobre el grado de satisfacción con los diferentes servicios de transporte. Desde el Consistorio destacan que se trata de una «herramienta clave» para afrontar retos tales como «la reducción de emisiones o el fomento de hábitos saludables».

La movilidad en Galdakao se ha visto recientemente afectada por el corte de tráfico en la calle Txomin Egileor, uno de los principales accesos a la localidad. Las obras de reforma provocarán la suspensión del tránsito en dirección a la localidad durante dos meses para vehículos particulares, mientras que el Galdabus y el Bizkaibus podrán seguir circulando con normalidad.

Temas

Bizkaibus

Galdakao