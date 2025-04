Galdakao lanza una campaña a favor de la convivencia y el cuidado del pueblo

Iñigo Agiriano Galdakao Miércoles, 16 de abril 2025, 15:58 Comenta Compartir

El barrio de Bekea ha sido el escenario escogido por el Ayuntamiento de Galdakao para presentar su nueva campaña, que busca concienciar a los vecinos y vecinas sobre la necesidad de cuidar del pueblo. La elección de Bekea no ha sido una casualidad. Por este barrio predominantemente rural y situado en un atractivo entorno pasan cada día cientos de galdakoztarras para disfrutar de la naturaleza, hacer deporte o pasear a sus perros. Sin embargo, en los últimos años se han dado muestras de falta de civismo que han provocado las quejas de sus residentes.

Durante el proceso de los presupuestos participativos, muchos vecinos de diferentes zonas de Galdakao, además de Bekea, han trasladado al Consistorio reclamaciones en este sentido. La acumulación de basuras en algunos espacios naturales, la no recogida de las heces de los perros y el maltrato del mobiliario urbano son algunos de los puntos principales que han soliviantado a los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento se han hecho eco de esas quejas y han lanzado la campaña 'Galdakao Harrigarria da' (Galdakao es asombroso) para fomentar el cuidado del espacio público y garantizar la convivencia entre sus habitantes.

A la presentación de la campaña acudieron la concejala de cultura Edurne Espilla y la edil de participación Maite Arandia. Espilla señaló que han utilizado a propósito la palabra 'harrigarria' porque también tiene un significado negativo cuando algo causa asombro por su mal estado. «Queremos orientarnos hacia la primera acepción y que Galdakao sorprenda de forma positiva» destacó la edil. La campaña se ha dividido en cuatro ejes principales: respeto por la naturaleza, recogida de las heces de los animales, creación de espacios sin humo y cuidado del mobiliario urbano. Aunque ha comenzado en Bekea, donde se ha colocado un panel informativo para los viandantes que alerta de la entrada en un espacio natural, se ampliará a los diferentes barrios del municipio, donde se pondrán carteles para concienciar y se harán otras actuaciones como la instalación de papeleras.

Sobre el primer punto del plan Espilla confirmó que han percibido la acumulación de basuras en algunas zonas verdes. «La gente acude a comer pero luego esos espacios no quedan limpios», destacó. En Bekea se ha colocado basureros en la zona del frontón y en la de la escuela, dos lugares a los que suelen acudir los jóvenes. En cuanto a la recogida de las heces de los canes la concejala ha querido dejar claro que no se trata de un problema generalizado. «Sabemos que la mayoría de dueños actúan como deben, el problema es que la mala actitud de unos pocos mancha el pueblo», resaltó. También se busca garantizar que las zonas cercanas a colegios y centros deportivos sean espacios libres de humo, algo ya recogido en la ley antitabaco del año 2010 pero que no se cumple en la práctica, y fomentar el buen uso del mobiliario urbano. «Debemos cuidar del pueblo como si fuera nuestra casa, porque lo es al fin y al cabo», señaló Espilla

