Galdakao implica a sus vecinos para crear un marco común sobre la salud y los cuidados Galdakao Zeugaz es el fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento, Osakidetza, y los agentes sociales y asociaciones del municipio

Iñigo Agiriano Galdakao Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:35 Comenta Compartir

El proyecto 'Galdakao Zeugaz' comenzó a desarrollarse el pasado mes de marzo, con la formación de su grupo motor. Representantes municipales, personal del ambulatorio de la localidad, miembros del servicio de asistencia a domicilio y del de dinamización de personas mayores y otros agentes sociales de la localidad se reunieron con el objetivo de aglutinar las diferentes iniciativas que se llevan a cabo en torno a la salud, los cuidados y la tercera edad y, sobre todo, buscar un modo de implicar en mayor medida a la ciudadanía en estas actividades.

Para ello han contado con la ayuda de Agirre Lehendakaria Center, une entidad de investigación e innovación social. Su director, Gorka Espiau, ha tomado parte hoy en la presentación del proyecto y ha explicado los diferentes pasos que se han dado. «Primero realizamos un mapeo de todas las iniciativas que se desarrollaban en Galdakao en este ámbito», ha señalado. «Después comenzó un proceso de escucha de los vecinos a través de entrevistas y por último se interpretó la información recibida». Para Espiau esto permitirá «la creación de nuevas acciones, no desde el Ayuntamiento, sino desde la comunidad, y la conexión de todas ellas».

Los datos recabados sirvieron también para identificar los ámbitos de actuación prioritarios como el de la soledad no deseada, así como los principales retos, tales como la falta de espacios compartidos, la mejora de la comunicación o el impulso de perfiles que conecten los recursos del municipio.

Por parte del Ayuntamiento, la alcaldesa en funciones, Edurne Espilla, ha destacado la importancia de la pluralidad de perfiles, «para que cada uno aporte diferentes puntos de vista», mientras que la concejala de Acción Social, Amets Iturbe, ha explicado que el proyecto busca «poner los cuidados en el centro de las políticas sociales».

En representación de Osakidetza ha participado la doctora Leyre Olabarrieta que ha relatado alguna de las novedosas iniciativas que forman parte de Galdakao Zeugaz y ya han comenzado a desarrollarse. Una es el 'Death Cafe'. Creado por el sociólogo suizo Bernard Crettaz, se trata de una charla informal sobre la muerte entre personas desconocidas que comparten sus experiencias, una idea que se ha extendido por el mundo y que llegó a Galdakao el mes pasado. También se trabajará la gestión del duelo con la charla 'La silla Vacía', que tendrá lugar el 9 de diciembre en Gandasegi a las 18.30 horas, a cargo del psicólogo Ángel Pascual y que está dirigida a las personas que han perdido recientemente a un ser querido.

