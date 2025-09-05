Galdakao cuenta los días para unos 'Santacruces' con más de 140 actividades El concurso de cuadrillas, los numerosos conciertos y las competiciones gastronómicas destacan en un programa festivo que ha sido presentado hoy

Iñigo Agiriano Galdakao Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:02 | Actualizado 16:25h.

Sólo falta una semana para que Galdakao se vista de gala para los Santacruces. Unas festividades que se extenderán durante diez días con la música, los bailes, la comida y el deporte como grandes protagonistas. En total se han organizado 140 actividades, que se desarrollarán en diferentes puntos de la localidad y que han sido pensadas para que todas las edades y preferencias tengan cabida.

El viernes día 12 el desfile de cuadrillas, que recorrerá el camino desde Plazakoetxe hasta el Ayuntamiento, será el primer acto de unas fiestas que comenzarán de forma oficial a las 20.30 horas con el pregón y el txupinazo. Ibon López de Letona, miembro del cuerpo técnico del Bilbao Basket que la temporada pasada logró su primer título europeo, fue escogido como pregonero por votación popular, mientras que en el sorteo para escoger a la txupinera salió elegida la Zizpa Gazte Konpartsa, que será representada por Garbiñe Sagarduy.

Los cuatro principales conciertos ya fueron anunciados el pasado mes de mayo. Su Ta Gar, Puro Relajo, Süne y Tanxugueiras serán el plato fuerte de las fiestas, aunque habrá otras 28 actuaciones, muchas de ellas de grupos locales. Además, se han contratado dos fanfarrias, una procedente de Asturias y otra de Madrid, compuestas íntegramente por mujeres. También cabe señalar el concierto del día 13 del grupo palestino Sol Band «porque las fiestas también son un momento para la reivindicación», como ha señalado la concejala Amets Iturbe.

En cuanto a la gastronomía, el sábado día 13 el concurso de paellas abre la veda, al que seguirán el de hamburguesas el martes 16, el de tortillas el jueves 18 y el de marmitako el sábado 20. También habrá, como es habitual, dos comidas populares. La primera, organizada por el colectivo de personas mayores, tiene lugar el miércoles 17 con un precio de 3 euros y la segunda se celebra el último sábado, día 20, y tiene un coste de 15 euros.

El concurso de cuadrillas, una de las actividades más esperadas, presenta algunas novedades este año. Se han creado tres modalidades, el tradicional con 38 pruebas, el ttipia de solo 8 y el de gazte kuadrillak, para adolescentes entre 12 y 16 años. Ante la «excesiva competitividad» mostrada por algunas personas, hace tres años se decidió crear un decálogo de participación así como instaurar el «premio limón», como ha explicado la responsable de la Comisión, June Sánchez. Se trata de una forma de penalización para aquellas cuadrillas que incumplan las normas. Estas irán acumulando unos puntos que posteriormente repercutirán en una rebaja de la cuantía del posible premio y además, comenzarán en negativo el concurso del próximo año.

Iturbe ha querido recordar la existencia de un servicio especial de acompañamiento para personas mayores durante los Santacruces, así como la presencia de puntos morados en las txosnas y de teléfonos de atención ante agresiones machistas. «Las fiestas son de todos», ha recordado la edil. Así mismo, el Galdabus tendrá un horario nocturno especial los días 12, 13, 19 y 20, con paradas a demanda.