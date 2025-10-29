El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La alcaldesa en funciones, Edurne Espilla, junto a los miembros del Consejo en el salón de plenos. Ayto. de Galdakao

Galdakao constituye el quinto Consejo de Infancia

Los 25 miembros, elegidos mediante un sorteo, se reunirán una vez al mes para realizar propuestas de mejora para el municipio

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:27

25 alumnos y alumnas de 4º y 5º de primaria de diferentes colegios de Galdakao han formado el quinto Consejo de la Infancia, un órgano de participación creado para «integrar la mirada de los niños» en la mejora del municipio. Los participantes han sido elegidos mediante un sorteo y realizarán reuniones mensuales para debatir y proponer ideas sobre temas diversos como urbanismo, ocio, movilidad o espacios de juego.

Ante la baja por paternidad del alcalde Iñigo Hernando fue la concejala de cultura Edurne Espilla quien recibió en Ayuntamiento a los miembros del Consejo para una visita por los diferentes rincones del edificio. Los niños pudieron observar los lugares de trabajo y las funciones de los técnicos municipales de las diferentes áreas, y también visitaron el salón de plenos, donde se les explicó el funcionamiento de las sesiones. Como reto, Espilla les planteó tres posibles ideas sobre las que reflexionar: elaborar actividades para los carnavales, cursos de cocina para niños y el proyecto de una biblioteca en la piscina de la localidad.

En los últimos años el Consejo ha presentado 57 propuestas, de la cuales 11 han sido aprobadas y una se encuentra en fase evaluación, un balance que a juicio del Ayuntamiento «refleja el dinamismo del órgano y el proceso de aprendizaje de los niños», y que además sirve «para que comprendan como sus ideas pueden convertirse en acciones reales que mejoren el municipio».

