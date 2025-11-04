Galdakao comienza las obras del puente que unirá Zuazo con la N-634

La reforma de la ribera del Ibaizabal planeada por el Ayuntamiento de Galdakao da un nuevo paso con el comienzo de los trabajos de instalación ... del puente que unirá el barrio de Zuazo con la carretera N-634. Se trata de una obra muy esperada por los vecinos de la zona, porque permitirá aligerar el tráfico de entrada a Galdakao por la calle Txomin Egileor y la rotonda de Plazakoetxe, ya que los camiones que se dirijan a las empresas situadas en las inmediaciones de la nacional podrán acceder a ellas por este nuevo puente.

Los trabajos de montaje de la estructura se alargarán durante una semana, aunque posteriormente deben realizarse «tareas de urbanización del espacio» que se prolongarán hasta febrero del próximo año. Desde el Consistorio confían en que para ese mes el puente pueda abrirse al público.

La pasarela contará con dos carriles, uno para cada sentido de la marcha, así como dos amplias aceras en sus laterales para el tránsito peatonal, facilitando la movilidad tanto de los vecinos de Zuazo como de los de Aperribai, Bengoetxe, y otros barrios de la ribera opuesta del Ibaizabal.

Esta actuación coincide en el tiempo con la reforma de Txomin Egileor, uno de los principales accesos al centro de Galdakao, que actualmente está provocando restricciones de tráfico en la zona. Esta calle pasará a contar con un solo carril de circulación, ya que se ampliarán unas aceras hasta ahora muy estrechas para faciltar el paso de los peatones, y también se habilitará un bidegorri.