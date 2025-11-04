El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La obra aligerará el tráfico de la calle Txomin Egileor, que está siendo reformada actualmente. Ayto. de Galdakao

Galdakao comienza las obras del puente que unirá Zuazo con la N-634

El Ayuntamiento prevé que la instalación pueda comenzar a utilizarse a partir del mes de febrero

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:56

La reforma de la ribera del Ibaizabal planeada por el Ayuntamiento de Galdakao da un nuevo paso con el comienzo de los trabajos de instalación ... del puente que unirá el barrio de Zuazo con la carretera N-634. Se trata de una obra muy esperada por los vecinos de la zona, porque permitirá aligerar el tráfico de entrada a Galdakao por la calle Txomin Egileor y la rotonda de Plazakoetxe, ya que los camiones que se dirijan a las empresas situadas en las inmediaciones de la nacional podrán acceder a ellas por este nuevo puente.

