Galdakao aprueba la recalificación de un terreno para construir vivienda El 40% de los pisos edificados en esta parcela del barrio de Bengoetxe serán de protección oficial

Iñigo Agiriano Galdakao Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:17

El Ayuntamiento de Galdakao ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario con un único punto a tratar: la conversión del estatus de una parcela de comercial a residencial. La petición viene de la empresa Durrutxi XXI S.L., con el objetivo de construir viviendas libres en ese terreno. El Consistorio ha acordado con la promotora la recalificación a cambio del compromiso de que el 40% de la viviendas edificadas sean de protección oficial.

El concejal de Urbanismo Asier Egiraun ha sido el encargado de dar las explicaciones pertinentes. «Traemos al pleno el convenio urbanístico alcanzado entre el Ayuntamiento y las empresas Durrutxi XXI, Saena, Zeletxe 2005 y Zuatzaurre Urban», ha señalado. «El objetivo es coordinar el desarrollo urbano con la llegada del metro, construyendo vivienda pública y garantizando la organización sostenible del terreno», ha explicado.

Las empresas serán quienes auman los costes de las obras, de tal forma que su viabilidad económica queda garantizada. Debido a las plusvalías a pagar a medida que se vayan realizando los trabajos el Ayuntamiento recibirá 2.8 millons de euros «que se podrán invertir en otros proyectos».

El edil ha hecho hincapié en las «nuevas oportunidades» que surgirán en la zona gracias a la línea 5. «La calificación de comercial no está socialmente justificada en esta situación», ha apuntado. Para el concejal el acuerdo tiene efectos a nivel «urbanístico, económico y social» alineados con los objetivos del Ayuntamiento.

Desde el PNV han apuntado a que ven el acuerdo «de forma positiva» por su incidencia en el ámbito de la vivienda. Posteriormente Egiraun ha explicado que la forma del pleno extraordinario «nos ha parecido la más transparente para implicar a todos los partidos en la decisión».

Las cinco formaciones representadas en el pleno, EH Bildu, PNV, PSE, Auzoak y Usansolo Herria, han votado con unanimidad a favor de la moción. Egiraun ha agracedido a las diferentes agrupaciones políticas su «compromiso» en este punto.