San Fausto cede el protagonismo a las mujeres Asun Bernardo y sus amigas esperan por el primer plato. / C. RAPOSO El Consejo de Igualdad rinde homenaje a la Eskarabillera y a Manuela Eguiguren en el día en que la comida de mujeres reunió a 400 féminas CRISTINA RAPOSO BASAURI. Miércoles, 16 octubre 2019, 22:43

La mujeres de Basauri fueron ayer las protagonistas de la jornada de los 'Sanfaustos'. Un día de homenajes y en el que se celebró la tradicional comida en la carpa de Solobarria. La cita culinaria, que cumplió su decimoctava edición, estuvo dirigida única y exclusivamente a las vecinas. Cerca de cuatrocientas féminas respondieron a la invitación, organizado por el Consejo de Igualdad, organismo formado por el Ayuntamiento y las asociaciones feministas del municipio. Isabel Caballero y sus cinco amigas no dudaron en dirigirse a la céntrica plaza para degustar un menú compuesto por pastel de cabracho, patatas con chorizo, pollo con pimientos y tarta de hojaldre. «Somos amigas de siempre y aquí lo pasamos muy bien. Nadie debería perderse este acto. Puede que mañana no podamos mover las piernas pero luego iremos a bailar, ya es una tradición», decía riendo su compañera Espe García.

Mientras tanto, en la mesa de al lado Asun Bernardo daba su aprobación al primer plato aunque no muy cómoda. «Hoy hace mucho viento y hay corriente. Aquí ya no somos niñas y hay que cuidarse que sí no luego no va nadie a bailar», comentaba a la vez que miraba a sus amigas. «He dejado la comida hecha para mi marido y me he venido. Es un día muy bonito que además te ayuda a olvidar la rutina», añadía la mujer que se sentaba frente a ella.

Justo al otro extremo de la carpa se encontraba Begoña. «Yo tengo que tener boca de pobre porque a mí me gusta todo. El dulce es lo mejor sin duda, pero aún me quedan dos platos», confesaba sonriente.

Una hora antes del banquete, a la una del mediodía, integrantes del Consejo de Igualdad se concentraron y homenajearon los simbólicos bustos de la Eskarabillera y la matrona Manuela Eguiguren. «Representan a todas las mujeres que durante siglos han realizado y realizan trabajos imprescindibles para el desarrollo de la sociedad, aunque de forma anónima y no siempre reconocida social y económicamente», reivindicó Mari Asun Bernaola, presidenta de la asociación local Manuela Eguiguren.