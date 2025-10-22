El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga

LAB denuncia que la maquinaria de la planta de Cementos Rezola no estaba protegidas, lo que provocó el accidente mortal

Iñaki Juez
Iñigo Agiriano

Iñaki Juez e Iñigo Agiriano

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:18

Comenta

Un trabajador de 45 años ha fallecido hoy en Arrigorriaga en un accidente laboral registrado en la antigua empresa Cementos Rezola -ahora Heidelberg Materials-, según ... ha informado el Departamento vasco de Seguridad. La Ertzaintza ha tenido conocimiento del siniestro sobre las 14.20 horas y hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios y los Bomberos de Bizkaia.

