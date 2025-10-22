Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
LAB denuncia que la maquinaria de la planta de Cementos Rezola no estaba protegidas, lo que provocó el accidente mortal
Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:18
Un trabajador de 45 años ha fallecido hoy en Arrigorriaga en un accidente laboral registrado en la antigua empresa Cementos Rezola -ahora Heidelberg Materials-, según ... ha informado el Departamento vasco de Seguridad. La Ertzaintza ha tenido conocimiento del siniestro sobre las 14.20 horas y hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios y los Bomberos de Bizkaia.
El trágico accidente se produjo al quedar la víctima atrapada en un torno de esta empresa, ha informado el sindicato LAB. Según denuncia este sindicato, las partes móviles de esta maquinaria no estaban protegidas, lo que provocó el atrapamiento y la posterior muerte de este operario.
La alcaldesa de Arrigorriaga, Maite Ibarra, conocía al empleado y se ha acercado hasta la empresa para mostrar su solidaridad al resto de la plantilla. El entorno de la víctima se encuentra muy afectado y en estado de shock por lo ocurrido. Técnicos de Osalan, por su parte, se encuentran investigando en estos momentos las causas por las que se ha podido producir el fatal accidente.
