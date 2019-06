«Es fácil demonizar a un cura y no a un familiar»

«Mi amigo se convirtió en un monstruo cuando me tocó»

Pepe Godoy y Miriam Alonso, dos «supervivientes» de abusos sexuales en la infancia fueron los encargados de clausurar una emotiva jornada. El basauritarra decidió contar su caso a través de un cuento. «Yo era el quinto de siete hermanos de una familia humilde, que tuve la mala suerte de cruzarme en una lonja de Basauri con un depredador sexual», echó la vista atrás.

Recordó como se sintió «afortunado» porque le invitó a su casa «a un bocadillo de salchichas que nunca había probado. Me regalaba petardos, chicles y bebía como un chico mayor. Un día estaba contento porque iba a ver a su casa una película, pero era para mayores y empezó a tocarme. Mi amigo se convirtió en un monstruo», relató. «Había padres que lo sabían, que protegían a sus hijos, pero a mis padres nadie les avisó», lamentó.

El silencio que a su entender se mantenía en torno al presunto pederasta ha llegado a la actualidad. «Hay gente que me da palmadas en la espalda, pero sin embargo han dejado a sus hijos en el club en el que entrenaba. Ser valientes y pedir explicaciones de por qué han expuesto a vuestros hijos», solicitó. Se mostró «cansado de ser valiente». «Con cuatro testimonios en el juzgado no he conseguido nada. No recomendaría denunciar», lamentó.