Etxebarri vuelve a organizar una semana de la ciencia para acercar sus secretos a los vecinos El encuentro anual de divulgación, que tendrá lugar del 10 al 14 de noviembre, busca «acercar el conocimiento científico a la sociedad mediante talleres, charlas y actividades interactivas»

Etxebarri celebrará, del 10 al 14 de noviembre, la 'X Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación', un evento anual que tiene como objetivos «acercar la cultura científica a toda la ciudadanía y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación científica y la innovación tecnológica».

Una cita enmarcada en el Plan Estratégico de Innovación del municipio, que asimismo es miembro de la Red Innpulso. En esta décima edición, coincidiendo con el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica de la UNESCO, el hilo conductor de la Zientzia Astea será la Cuántica, un campo que estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas diminutas, donde las leyes clásicas dejan de aplicarse y aparecen fenómenos sorprendentes como la superposición o el entrelazamiento.

Durante cinco días, Etxebarri se convertirá en un espacio para la curiosidad y el descubrimiento, con un programa que incluirá actividades interactivas o charlas como 'Tecnologías cuánticas, de las películas de ciencia ficción a la realidad», '¿Qué es la inteligencia artificial' o 'Divulgación de la computación cuántica'. Así como talleres de digitalización amigable, robótica o de vuelo de drones con combinación solar y ciencia cuántica, entre otros. Además de ello, Etxebarri contará con la colaboración de sus comercios. En ellos se invitará a hacer una reflexión a los clientes acerca de lo que les sugiere la cuántica a través de una palabra. Esta iniciativa estará activa desde el 28 de octubre hasta finalizar la Zientzia Astea.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para poder participar en estas actividades están abiertas a través de la web www.cimenet.net y el teléfono 944496871 . Todas las inscripciones son gratuitas y las plazas limitadas según el orden de inscripción. Un año más, el Ayuntamiento de Etxebarri refuerza su «compromiso con la ciencia y la innovación apostando firmemente por la divulgación científica, la educación STEAM y la participación ciudadana como pilares de su desarrollo local».

Para poder sacar adelante esta décima edición, el Consistorio ha contado con la colaboración de la UPV-EHU y Mondragon Unibertsitatea. Además colaborarán con el centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico referente en Europa, Tecnalia; la red pública de centros de capacitación en TIC del Gobierno vasco, KZgunea; o BBK Herriz Herri.

