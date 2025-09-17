El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Palacio Lezama Leguizamon, en Etxebarri, datado en el siglo XVIII. Juanma Aparicio

Etxebarri se suma a las jornadas europeas del atrimonio con una recreación virtual del Palacio Lezama Leguizamon

También propone una visita guiada de su entorno y la reproducción de imágenes actuales e históricas combinadas

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Etxebarri

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:08

El Ayuntamiento de Etxebarri se suma a la 25ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que el próximo mes de octubre se desarrollarán en diferentes municipios de Euskadi. Este año, la temática seleccionada para desarrollar las Jornadas es el 'Patrimonio Arquitectónico'e invitan a descubrir la arquitectura, a través de sus edificios y construcciones, como reflejo y motor de nuestra historia y forma de vida.

En el caso de Etxebarri, el espacio arquitectónico seleccionado es la península de Lezama Leguizamón y el Palacio-datado del siglo XVIII- , en el cual se podrá disfrutar de una visita guiada y recreación virtual del palacio y su entorno, actualmente ocupado por el polígono industrial. El proyecto combinará imágenes aéreas actuales de la península, con especial atención al estado exterior del palacio, junto a una recreación virtual de su aspecto histórico. ​

