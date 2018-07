Etxebarri, a golpe de fiesta El boxeador Jon Fernández fue el encargado de leer el pregón con el que se abrieron los festejos. / ROBERTO ARNAIZ El boxeador Jon Fernández abre los diez días más esperados por los vecinos LEIRE PÉREZ ETXEBARRI. Sábado, 21 julio 2018, 02:00

«Hoy empiezan estas fiestas que tantas veces he vivido desde niño. Poder estar aquí pronunciando este pregón es todo un placer y una responsabilidad. Las fiestas son para pasárselo bien, pero siempre con cabeza y cuando alguien dice 'no es no, pero si no dice 'sí' también es 'no'». Con estas palabras el boxeador Jon Fernández, pregonero de este año, dio ayer por inauguradas las fiestas que hasta el 29 de junio llenarán de jolgorio y diversión la localidad de Etxebarri.

El joven, uno de los boxeadores vascos más importantes de los últimos tiempos, anunció que espera traer a la localidad una «disputa de un gran título». «Será una forma de devolver el apoyo recibido. Gracias también a Etxebarri soy quien soy y estoy orgulloso de ello», afirmó.

De igual forma que sucedió con las fiestas de San Antonio la lluvia amenazó prácticamente durante toda la jornada con amargar el arranque festivo. Las cuadrillas no se dejaron amedrentar y sus colores fueron iluminando las calles pasadas las ocho de la tarde, después de que arrancase la bajada en la iglesia de San Esteban hasta la plaza del Ayuntamiento. Este año bajaron más cuadrillas que en pasados fesjeos. Catorce. Y fue una de las más veteranas y una de las pioneras, 'Beti-Pozik, la que recibió el homenaje de sus vecinos, que se personalizó en la figura de uno de sus miembros: Javi Aretxalde. Como novedad, se ha modificado la ubicación del escenario principal y se ha instalado junto a la entrada al edificio consistorial.

«Se gana mayor espacio y la estética es mejor», explicó el alcalde, Loren Oliva. Atendiendo a las sugerencias de la asociación Bordillo Aplastado, colectivo que promueve la igualdad y la sensibilización con las personas que tienen distintas capacidades, también se ha instalado una rampa para acceder al escenario. Precisamente a la labor de esta entidad se destinarán este año los fondos que se recauden con la venta del tradicional pañuelo de fiestas amarrillo de Etxebarri. Durante el fin de semana se entremezclarán los eventos deportivos con los gastronómicos y la música. Hoy a partir de las 11.30 horas tendrá lugar el tradicional concurso de paella. A partir de las ocho de la tarde recorrerá las calles una kalejira y romería euskalduna. Y a partir de las 21.30 horas en la plaza del Ayuntamiento será el turno de ritmos reggae, ska y punkrock.

Para facilitar la comunicación entre los barrios y que los vecinos puedan salir cómodamente el etxebarribus será gratuito a partir de las 16 horas los dos sábados y domingos que duran los festejos. Además, habrá restricciones para el tráfico rodado.La calle Egetiaga Uribarri únicamente permitirá circular para acceder a garajes y la calle Fuenlabrada estará cortada a la altura de las barracas.