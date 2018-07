Etxebarri descarta ampliar la OTA al barrio de San Antonio La apertura de la estación de Kukullaga no ha restado aparcamientos al barrio de San Antonio. / M. LÓPEZ La puesta en marcha de la Línea 3 no ha restado aparcamientos a la zona alta del municipio y ha aliviado de coches el entorno de las Líneas 1 y 2 LEIRE PÉREZ ETXEBARRI. Jueves, 5 julio 2018, 02:00

El Ayuntamiento de Etxebarri no ampliará la OTA al barrio de San Antonio. Es la conclusión a la que ha llegado quince meses después de la puesta en marcha de la Línea 3 de metro y de que abriese sus puertas la estación de Kukullaga. Los responsables municipales entienden que no es necesario a tenor de los resultados arrojados por un informe encargado el año pasado para conocer las consecuencias de la nueva conexión. El Ejecutivo local tenía miedo de que al ampliarse las oportunidades de llegar a Bilbao y al anillo metropolitano las calles altas del municipio, hasta ahora ajenas al tránsito de la Línea 1 y 2, se llenasen de vehículos mal estacionados. Sobre todo temía las afecciones en las calles Euskal Herria y acceso a la iglesia, los viales más próximos a las paradas del ascensor. Sin embargo, la situación que acompañó a la apertura de la estación de la línea 1 con un importante número de vehículos de otras localidades, no se ha repetido en San Antonio.

Según los datos del informe realizado durante el último año y que ha consistido en varias mediciones en mayo del año pasado y en febrero de este, no hay motivo de preocupación. Aunque se nota un «sensible aumento de aparcamientos en la zona más cercana a la línea 3, la calle Forua, no se aprecian variaciones significativas en el número» de plazas ocupadas, destaca el documento. Por todo ello, «no se cree adecuado extender la OTA a esas calles», asegura el alcalde de Etxebarri, Loren Oliva.

Pero además la medición ha arrojado otros datos curiosos. La puesta en marcha de la línea 3 ha tenido efectos colaterales en el barrio de San Esteban. Se ha detectado que en las zonas cercanas a la estación «existen más plazas de aparcamiento libres de lunes a viernes». Al parecer se debería a que muchos residentes de la zona alta estacionaban antes en San Esteban para así tener cerca el coche después de volver en el suburbano. «El número de vehículos foráneos que aparca en nuestro municipio es prácticamente el mismo», apunta el primer edil.

Si bien, los cambios no son tan impactantes por lo que los responsables municipales apuntan que «continuará el servicio de OTA, ya que si no es así se generaría una importante saturación en la zona de San Esteban».

La llegada de la Línea 3 también ha tenido otras repercusiones en la movilidad del municipio como el descenso del número de viajes en el Etxebarribus, el autobús local que acerca los distintos barrios. De abril de 2017 al mismo mes de este año se han registrado 511.248 usuarios, lo que supone un 11% de descenso. Una cifra aún así menor de la que esperaban los responsables municipales y que es «parecida a la del curso 2011-2012, año en el que entró en funcionamiento el refuerzo escolar y el bono joven», recuerdan desde el Consistorio. Este abono se ha reducido en el último año de 403 a 380.

Los datos no suponen una gran perdida de viajeros por lo que en principio el servicio, que sufragan las arcas municipales, se mantendrá igual, aunque sí que el coste que soporta la institución local aumentará en 15.000 euros al año, hasta 415.000 euros. Además, en sesión plenaria se ha aprobado prorrogar el servicio y renovar sus unidades.