Etxebarri anuncia la disponibilidad de viviendas protegidas en la promoción 'Mirador'

El 'Proyecto Mirador' de desarrollo urbanístico comenzó su andadura en el año 2013 de la mano de la promotora 'Residencial Goiko Plaza SL', con el objetivo de proveer a los vecinos de Etxebarri de nuevas oportunidades de vivienda, que se edificaron en la zona alta del barrio de San Antonio. Además de apartamentos de precio libre se construyeron 60 de protección oficial (VPO) y 35 de precio tasado. Con el fin de decidir su adjudicación el Ayuntamiento realizó el pasado 30 de mayo de 2024 un sorteo público en el frontón municipal. Para su realización se contactó con los 220 residentes en Etxebarri inscritos en Etxebide como demandantes de vivienda, de los cuales 153 decidieron participar en el proceso.

Finalizada la fase de comercialización el Consistorio ha anunciado que quedan viviendas que aún no han sido adjudicadas. Tanto las personas que no participaron en el sorteo como aquellas no inscritas en Etxebide pero que cumplan los requisitos de acceso a una VPO pueden optar ahora a esas casas. Todo el proceso está siendo gestionado por la inmobiliaria 'Iruñalan', que proporcionará a los interesados la información necesaria sobre los trámites correspondientes. Se puede contactar con ellos en los teléfonos 607 701 875 y 629 538 101 o en el correo electrónico info@irunalan.com.

Temas

Etxebide

Etxebarri

Vivienda