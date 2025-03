El estudiante de hostelería de Galdakao Hodei García disputará la final del concurso culinario 'Talentos by Abril'

Santiago de Compostela acogerá este viernes la gran final del concurso culinario 'Talentos by Abril', organizado por la empresa 'Aceites Abril'. Hodei García, estudiante de ... 22 años la escuela de hostelería de Galdakao, alcanzó está última instancia del torneo después de imponerse en la prueba anterior, en la que participaron cuarenta alumnos de dieciséis centros públicos del norte y el centro peninsular. El vizcaíno, armado con sus canelones de puerro rellenos de Euskal Okela con crujiente de Idiazábal, será el representante vasco en la prueba, donde competirá con otros siete alumnos de Galicia, Castilla y León Asturias y Madrid.

«Empecé a cocinar desde pequeño, en casa con mi abuela, y lo hacía bien pero no sabía que era mi pasión», relata Hodei. «De mayor estudié otras cosas, pero ninguna me gustaba... hasta que me apunté a cocina y comprendí que era lo mio. Cuando comencé las clases y vi cómo se hacen las cosas y cómo se organizan, me di cuenta que quería dedicarme a eso». Hodei afirma estar «muy contento en la escuela de Galdakao», porque «se aprende mucho». «También tenemos el restaurante y damos menús para los alumnos y los clientes que vienen y la verdad que me siento muy bien».

Sobre la final del concurso, el vizcaíno reconoce que «será intensa, pero lo intentaré con todo lo que tengo». Preguntado por su plato, Hodei afirma que ha querido dar presencia a dos productos típicos de la tierra, como la Euskal Okela y el queso Idiazábal. «En el restaurante tenemos un ensalada con puerro confitado y de ahí saqué la idea». Más a largo plazo, Hodei sueña con montar su restaurante, pero también «tener un terreno del que poder sacar mis propios productos».

Ampliar Canelones de puerro rellenos de Euskal Okela con crujiente de Idiazábal. Abril

Begoña Muniozguren es la directora del la escuela de hostelería de Galdakao y fue profesora de Hodei el año pasado. «Cuando llegó no tenía muchos conocimientos, pero se ha esforzado mucho por aprender y nos ha sorprendido a todos con su trayectoria». El año pasado, otra alumna del centro, Lorea Seara, consiguió la medalla de plata en este concurso, un motivo de orgullo para sus profesores. «Nos gusta que participen en este tipo de certámenes, porque les hace sacar lo mejor de sí mismos y les permite establecer relaciones con gente de otras escuelas» afirma Begoña.

La final comenzará a las 10.00 horas y los concursantes dispondrán de dos horas para cocinar sus propuestas. A partir de las 12.00 horas comenzará la cata del jurado, en el que participa la directora del suplemento Jan Tour de EL CORREO, Lourdes Ahedo. Además de la destreza y las técnicas de cocina, se valorarán también la utilización de productos locales o de kilómetro cero. El ganador recibirá una beca de estudio para la realización del Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería en el centro superior de hostelería de Galicia.