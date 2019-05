«Los del PP no somos unos estirados, somos también currelas» Eduardo Rodríguez es la nueva cara del PP en Basauri. / E. C. Natural de Basozelai, lleva casi 20 años afiliado al PP porque defiende sus «ideales» y a las «víctimas del terrorismo» LEIRE PÉREZ BASAURI. Viernes, 17 mayo 2019, 22:33

Edu, como le llaman sus amigos, trabaja en una fábrica en Okendo como operario. Es el candidato de PP a la Alcaldía de Basuri y una cara nueva. Atiende a EL CORREO a la hora de comer, en un hueco de su jornada laboral.

-¿Por qué quiere ser alcalde?

-Para un vecino de Basauri ser alcalde y poder ayudar a tus vecinos es muy bonito. Te voy a contar una anécdota. Mucha gente me conoce como el 'otro del PP'. Un día se me acerca un vecino y me dice oye, «¿Eres el otro del PP?, ¿puedes venir conmigo a ver una barandilla que está rota?, a ver sí podéis arreglar algo». Ese tipo de cosas me da ganas de trabajar, de presentarme para solucionar los problemas de mi pueblo y de sus residentes.

-Es operario de fábrica, no es un perfil habitual en el PP.

-Vamos a ser realistas, muchos piensa en gente de corbata cuando habla del PP, pero también estamos aquí los currelas. Yo trabajo en una empresa, soy un operario, aquí hay de todo, también nos manchamos de grasa y curramos en la fábrica. Esta es la imagen que tenemos que cambiar.

- De su predecesor decían que era un «paracaidista» por vivir en Bilbao. A usted no se lo pueden llamar.

-Hay que dejar claro que Gabi hizo una labor muy buena y trabajó mucho. En mi caso sí lo soy, la gente me conoce y espero que sea para bien. De momento los carteles están durando, algo que antes no pasaba y tengo vecinos que a pesar de tener otras ideologías me muestran su apoyo y confían en mí. No nos debería chocar que se mantengan nuestras imágenes, pero por desgracia hace unos años era así, a los diez minutos nos los habían arrancado.

-Después del batacazo de las elecciones generales, están volcados en recuperar la calle.

-Efectivamente. Mis compañeros han hecho un trabajo inconmensurable pero sí que es cierto que queremos que la gente nos tenga en cuenta como uno más del pueblo, no como los estirados del PP. Somos iguales que el resto, unos currelas más que hemos hecho la misma vida que el resto. Yo he jugado al fútbol.

-¿En qué equipo?

-En el Indartsu y a fútbol sala en el Zuentzat

-¿Y es de alguna cuadrilla?

-De los turcos, la mejor cuadrilla que tenemos en Basauri.

-En la legislatura que ahora acaba el PP ha sido uno de los partidos que más caña ha dado al Gobierno. ¿Seguirán así?

-Yo parto del trabajo que ha hecho Gabi y voy a procurar, con otro tipo de perfil, seguir en esa línea. Me reuniré con las asociaciones porque son las que realmente te recuerdan las necesidades.

-¿Cuál es su propuesta para Basauri?

-Por ejemplo, queremos mejorar los datos de empleo y hacer un inventario de las naves que están vacías para que vengan empresas. Tenemos que atraer al inversor para que contrate gente del pueblo que esté en paro.

-¿Seguirán mediando en Madrid para que los vecinos de El Kalero tengan pantallas acústicas?

-Se lo prometió Alfonso Alonso a los vecinos y cumplimos. Se ha retrasado con la moción de censura y las elecciones, pero seguiremos insistiendo para que así sea este año.

-¿Defenderán la colocación del ascensor de Karmelo Torre?

-Sí. Lo propusimos y el PNV votó en contra, pero insistiremos.

- ¿Qué harán con las zonas degradadas?

-Exigen tomárselas en serio. Debería intervenirse en las viviendas de Larrazabal y Kareaga Goikoa porque cuando ocurra una desgracia nos llevaremos las manos a la cabeza.

-¿Qué proponen para los terrenos de SEPES?

-Pedimos más viviendas, en torno a 500, para que sea viable.

-¿Seguirán luchando para que se despenalice la recarga del IBI?

-Por supuesto, no estar empadronado no significa no vivir. Se debe pedir otras justificaciones como los recibos y consumos del agua y de la luz.