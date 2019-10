500 escolares galdakoztarras participan en el programa municipal para impulsar el euskera Final del curso de bertsolarismo del pasado año. / AYTO. GALDAKAO Es el segundo año que el Ayuntamiento pone en marcha una iniciativa que incluye clases de bertsos y expresión oral C. RAPOSO GALDAKAO. Viernes, 18 octubre 2019, 21:46

Que los jóvenes galdakaotarras, de entre 10 y 12 años de edad, empleen el euskera en sus funciones cotidianas ha sido y continua siendo el objetivo y la prioridad del Ayuntamiento. Con el fin de impulsar y promover la lengua vasca entre el alumnado de la localidad, durante el curso 2018-2019 el departamento de Euskera puso un marcha un programa que tenía como eje principal reforzar y profundizar el nivel oral de los estudiantes a través de tres proyectos: técnicas para hablar en público (quinto de Primaria), clases de bertsos (sexto de Primaria), y clases de expresión oral (primero de Secundaria).

La iniciativa obtuvo un gran éxito y las matrículas de cara a este nuevo periodo escolar se dispararon. De 420 menores que asistieron el primer año, esta segunda edición del programa contará con la presencia de 500 niños. Por todo ello, ahora, la Institución local se ha visto obligada a tener que licitar nuevamente los servicios por un importe de 216.760 euros. «El pasado 26 de junio el presidente de Bizkaiko Bertsozale Elkartea, una de las empresas adjudicatarias, nos comunicó que se habían solicitado tres nuevos grupos de cara a este nuevo curso escolar. Uno en las clases de bertsos, y otros dos en las de expresión oral. Mantendremos las empresas adjudicatarias de 2018», explican fuentes municipales en el documento de modificación del contrato.

Este año el programa contará con un total de 32 sesiones que complementarán la enseñanza del idioma en los centros educativos del municipio. «Es evidente y notoria la progresión ascendente que la enseñanza en euskera ha experimentado durante los últimos años. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad un gran porcentaje del alumnado aprende euskera en el propio centro escolar y no dentro de la familia, es evidente que el trabajo del profesorado no es suficiente de cara a un uso efectivo del euskera, más aún si en los demás ámbitos de su vida no es usado con regularidad», refleja el pliego de cláusulas técnicas.

Un juego

Presentar el euskera como un «agradable juego» es lo que ha cautivado a los menores y lo que sin duda ha provocado el aumento de demanda. Se trata por tanto de una dinámica que además de promover el aprendizaje de la lengua, también fomenta «el disfrute, la imaginación y la actitud positiva de los alumnos», destacan.

Aperribai, Urreta, Gandasegi, Unkina, Eguzkibegi Ikastola, Elexalde y Bengoetxe son los centros adheridos al programa. Las sesiones dirigidas a los pequeños de quinto de Primaria, divididas en 11 grupos, arrancarán el próximo mes enero y se extenderán hasta mayo. Mientras tanto, las clases de bertsolarismo, 10 grupos, y expresión oral, 11, comenzarán este mismo mes y finalizarán en junio.