Las entidades gitanas de Euskadi reclaman ayudas para los afectados por el incendio de Basauri

Nueve entidades gitanas se han concentrado este martes frente al Ayuntamiento de Basauri para exigir que se atienda la situación de las familias afectadas por ... el incendio de Kareaga Goikoa, que se desató el pasado 31 de enero y obligó a evacuar los bloques 1, 5 y 7 de la calle. Carlos, un hombre de 41 años, falleció en el trágico suceso. Poco más de un mes después, al menos 12 familias «siguen en la calle», ha señalado el sindicato Batu, que representa a parte de los vecinos.

El equipo de gobierno, formado por PNV y PSE, ofreció a los damnificados una ayuda económica de 2.640 euros a cada unidad convivencial para que pudieran costearse un alojamiento provisional, tras haber sufragado los gastos de un hotel en Bilbao durante un mes. Parte de los afectados cogieron el dinero. Según concretaron fuentes municipales, siete familias aceptaron la oferta. Pero el resto, apoyados por el sindicato de vivienda Batu, han realizado varias acciones para mostrar su rechazo a la partida, que consideran «insuficente».

Este martes, las entidades AGIFUGI, AMUGE, Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, Camelamos Adiquerar, Fundación del Secretariado Gitano, Gao Lacho Drom, Kale Dor Kayiko, Nevipen y Sin Romí han vuelto a pedir a los responsables municipales que revisen y amplíen «la ayuda económica con el fin de cubrir gastos reales de alojamiento». Asimismo, han solicitado priorizar a las familias afectadas «para el acceso a viviendas públicas protegidas como medida inmediata para garantizar una solución habitacional ante la situación de emergencia».

Entre las demandas de las entidades gitanas también se encuentra que se impulse el proceso de mediación con el parque de vivienda pública y el sector inmobiliario «para garantizar que las familias puedan acceder a viviendas sin sufrir discriminación por razón de raza y clase y sin estar sujetas a condiciones que no pueden cumplir». Además, han recordado que se debe «asegurar un acompañamiento social continuo» y que los afectados deben «recibir un trato justo e igualitario desde el servicio de mediación de ventanilla única».

Fuentes municipales han expresado, tras conocer las demandas de las citadas organizaciones, que «el Ayuntamiento ya había cumplido con todas las peticiones que nos han trasladado antes de que las solicitasen» a través de la ventana única de atención y han subrayado que mantienen su mano «tendida a las familias que aún no han utilizado los recursos y ayudas municipales».

Portavoces del sindicato Batu han manifestado que entre las familias afectadas algunas son de etnia gitana «y también hay alrededor de una decena de menores y personas que reciben una pensión no contributiva». Afirman que las doce familias que no han aceptado la ayuda «se están quedando en casa de vecinos de Basauri o familiares lejanos». Aseguran que en los últimos días no han recibido «ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento» y, aunque por el momento no han anunciado movilizaciones inmediatas, avisan que «la lucha continúa».