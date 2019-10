Los enfrentamientos políticos por la promotora municipal de Orozko vuelven a los tribunales Ayuntamiento de Orozko. / O. U EH Bildu pide a Adie que el Ayuntamiento pague las costas de defensa del exconsejero abertzale, absuelto de malversación y prevaricación LEIRE PÉREZ OROZKO. Lunes, 7 octubre 2019, 23:14

El enfrentamiento que durante años ha caracterizado las relaciones entre Adie -en el Ejecutivo local- y los partidos de la oposición, PNV y EH Bildu, por la gestión de Zubiaur Eraikuntzak, la promotora municipal de Orozko sigue más vigente que nunca. La coalición soberanista anunció ayer que denunciará al Ayuntamiento después de que se negase a pagar los 7.652 euros de costas de la defensa de Pedro María Goiri, consejero de la extinta empresa municipal, en el proceso judicial en el que se dirimió si él, y otros dos miembros del consejo (Juan Antonio Olaguenaga y Joseba Estiballes), estos vinculados al PNV, habían obrado mal en la adjudicación en 2014 de un contrato a una empresa que no había obtenido la mayor puntuación.

Los tres fueron absueltos en 2017 de los delitos de malversación y prevaricación, y hace unas semanas el juez dio la razón a los representantes jeltzales y dictó que el Ayuntamiento debe sufragar los 44.000 euros de la defensa de estos dos exediles. En este proceso judicial el magistrado entendió que era responsabilidad de la institución municipal al tratarse decisiones vinculadas a su cargo de «concejales», aunque no entró a valorar que las decisiones se tomaron en calidad de «consejero de una empresa pública y no de concejal», según reprocha Adie.

Y de ahí viene la disputa, porque el representante abertzale no era concejal, solo consejero. Aún así, desde EH Bildu piden a Adie que «se escuche las peticiones de los tres exconsejeros, que se asuma la responsabilidad ante las consecuencias que ha traído este proceso judicial y que deje atrás la obstinación que está demostrando con la decisión de no pagar». «El Ayuntamiento, por tercera vez, se ha negado a pagar, y tendrá que volver a ser un juez quien obligue a asumir sus responsabilidades al equipo de gobierno. A los 44.000 euros habrá que sumarle los costes judiciales del tercer exconsejero», recriminaron. Y pidieron al equipo de gobierno que «demuestre de una vez por todas la voluntad política que hasta ahora no ha tenido y actúe con responsabilidad y respeto ante una situación como esta».

Desde Adie insistieron, sin embargo, en que un juez imputó a los tres consejeros porque «en la primera sentencia, tras la denuncia de la empresa ganadora del concurso de la gerencia, quedó demostrado que su actuación había sido negligente en el proceso concursal». «Ningún otro juez les ha declarado inocentes, se han salvado gracias a las argucias de sus abogados», subrayaron.

«Ni el Ayuntamiento ni Adie han denunciado nunca antes en los tribunales las irregularidades cometidas por Zubiaur, por eso nos vamos a negar siempre a que el pueblo tenga que pagar un solo euro por estas irregularidades, salvo que nos obligue un juez, porque Orozko ya ha pagado bastante por su mala gestión», aseguraron.