Una mujer con problemas psiquiátricos amenaza con un cuchillo a una niña en fiestas de Basauri Fachada del colegio donde ha ocurrido el incidente. / GOOGLE MAPS El incidente tuvo lugar el jueves a la tarde en el colegio Soloarte, auténtico centro neurálgico de las actividades infantiles de los 'sanfaustos' LEIRE PÉREZ Viernes, 12 octubre 2018, 19:22

El jueves es la fecha señalada en el programa de los 'sanfaustos' de Basauri como el 'día txiki'. Y este año, con la celebración del 50 aniversario de las fiestas, hasta se había recuperado el pleno municipal protagonizado por los niños. Tras la sesión, pequeños y mayores se marcharon al colegio Soloarte, auténtico centro neurálgico de las actividades infantiles organizadas para completar la jornada. Fue allí, en la entrada del centro escolar, donde, en torno a las 15.00 horas, una mujer amenazó con un arma blanca a una niña, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

La agresora, con antecedentes psiquiátricos, agarró «por los pelos» a la pequeña, de alrededor de «siete años» y la amenazó con un cuchillo, según confirmaron a EL CORREO testigos presenciales. Los hechos sobrecogieron a un grupo de padres que se encontraban en el lugar. Lejos de amedrentarse, intervinieron contra la mujer hasta lograr que soltará a la menor.

Puesta en libertad

Tras separarlas, retuvieron a la atacante y avisaron a los servicios de emergencia. En poco tiempo, se desplazó al colegio una patrulla de la comisaría de la Ertzaintza de la localidad. Una vez allí, los agentes abrieron diligencias y detuvieron a la agresora, que ya ha sido puesta en libertad.

La víctima, pese al enorme susto, no tuvo que ser atendida. Como otros muchos pequeños basauritarras había ido a jugar a Soloarte acompañada de sus padres y con sus amigos aprovechando que el día no era lectivo y que los centros escolares del municipio estaban cerrados.

Según ha podido confirmar este periódico, la menor no tiene ningún tipo de relación con la mujer que la agredió y se desconoce qué pudo pasar por la cabeza de la señora para actuar de esa forma. Dada la enfermedad mental que sufre, portavoces del departamento de Interior del Gobierno vasco no quisieron entrar a dar más datos sobre el suceso, aunque sí puntualizaron que «no pasó nada y no hubo que lamentar ningún herido».