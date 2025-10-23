«Me encantaría traer el premio al mejor pódcast a Basauri, estoy ilusionado» 'A micro descubierto', de la mano de Zigor Vallejo, se cuela en la final de los premios de la asociación pódcast de España y la de escuchas de 'podcasting'

Ane Ontoso Basauri Jueves, 23 de octubre 2025, 08:11 Comenta Compartir

Zigor Vallejo, basauritarra de toda la vida, empezó en el mundo del pódcast por casualidad. Había estado de colaborador en otro programa hasta que decidió iniciar su propio proyecto 'A micro descubierto', del que ésta es la quinta temporada. En él hace entrevistas a «personas y personalidades distintas». Vidas «poco comunes», en definitiva. Desde un atracador a una persona superviviente de la trata de personas o de abusos sexuales en la infancia o un psicólogo. Además de famosos como los actores Luis Zahera, Borja Pérez, Gorka Otxoa, la presentadora Paula Vázquez, la periodista Irantzu Varela o Claudio Serrano, la voz de Batman.

Este verano llenó la plaza de un pueblo riojano con un encuentro con el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, una «eminencia» en su campo. Y está «como loco» por conseguir invitar a Fito Cabrales y al humorista Arturo González-Campos. En su pueblo aún no le ha salido la oportunidad de hacer su programa en directo, pero estaría «encantado» .

Repite en la final

Aunque este basauritarra de 43 años trabaja en una fábrica, elige el 'podcasting' como «'hobby', por diversión pura y dura, como el que colecciona sellos», revela. Pese a que ha aprendido de forma autodidacta, asegura que le gusta «tratar de ser lo más profesional posible, tener buen contenido, bien editado, que suene bien»

El año pasado, llegó a la final de los premios de la asociación de Pódcast de España y este año repite. Y por primera vez , asimismo, se encuentra entre los 11 finalistas para optar a ganar el premio al mejor podcast del público 2025, otorgado por la asociación de escuchas de 'podcasting' (ASESPOD), que han sido elegidos entre 4.000 pódcast. «Estoy ilusionado. es una pasada. Son los propios oyentes los que ponen tu nombre y votan», confiesa.

La entrega del premio se hará durante la gala de entrega de Premios que se realizará este mismo sábado en el evento de las Jornadas Nacionales de Podcasting (JPOD) en Tarrasa (Barcelona). «Como el año pasado no gané, iba un poquito menos ilusionado, pero cuando me he visto en las dos finales, me ha hecho bastante ilusión. Sólo con estar allí ya es un gran reconocimiento», cuenta.

Además del doblete, hará programa en directo. «Estoy tranquilo –afirma–, quizás casi más preocupado por el programa que tengo que hacer allí». Entrevistará a Jacinto Elá, ex jugador de fútbol profesional, que «con trece años le nombraron mejor jugador del mundo en su categoría, y cómo la industria le encumbró, luego le dejaron caer –explica–, ha pasado por depresiones y problemas psicológicos debido a ser un juguete roto de la industria del fútbol. Voy a charlar allí con él».

Zigor Vallejo trabaja en una fábrica pero ha elegido esta afición «por diversión pura y dura»

Zigor realiza un pódcast muy cercano. «Siempre busco el otro lado de quien se siente a hablar conmigo. Me gusta ir más al lado humano. Conocer a la persona tras el personaje más público», detalla. Siempre buscando el contenido «que a mí me gustaría escuchar, eso es lo que me ha hecho adicto a este mundillo. Me considero un fanático de las entrevistas». Él lo hace, además, con plena «libertad» para expresarse. Igual que sus invitados.

'A micro descubierto' abre así al mundo a Basauri. «La ventaja de internet es que tú lo pones, ahí queda y lo puede escuchar cualquier persona de cualquier parte del mundo», agradece. Su programa ha tenido descargas hasta en México. Pero no todo es disfrute. Un pódcast conlleva largas horas de trabajo. Zigor calcula que «un programa me puede llevar seis horas». De hecho, hace uno al mes «porque no me da la vida para más».

–¿A quién te hubiera gustado entrevistar pero ya no es posible?

–No me lo he planteado nunca, pero quizás a Julio Anguita.

–¿Y algún personaje histórico curioso?

–Hitler, aunque soy totalmente contrario a sus ideas, pero por comprobar qué pasaba por esa cabeza enferma.