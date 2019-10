Empresas de un polígono de Arrigorriaga denuncian la mala conexión a Internet Vista de una de las empresas afectadas. / E.C. Varias firmas ubicadas en Txano advierten de que las dificultades de acceso a la red incluso «ponen en peligro» su producción CRISTINA RAPOSO BILBAO. Martes, 1 octubre 2019, 22:30

Hoy en día el acceso a internet se ha convertido en básico para el buen funcionamiento de miles de empresas. Es el caso de la de Javier Egizabal, gerente de Dinaksa, una compañía especialista en la fabricación y comercialización de soluciones de pesaje y manutención dirigido a la industria. La firma, que se ubica en el polígono Txano de Arrigorriaga, contrató hace ya tres años con los servicios de comunicaciones con Telefónica. Sin embargo, la fibra «contratada» no llega y el servicio actual sufre caídas cada poco. «Nos hemos puesto en contacto con ellos innumerables ocasiones y seguimos sin una solución. Todo ello repercute en nuestra tarea diaria», denuncia Egizabal.

Hace varios meses la multinacional cambió los postes del tendido eléctrico y llevaron a cabo trabajos de mejora en el parque industrial. Unas actuaciones que «de poco han servido», lamentan. Aunque no pierden totalmente la conexión a internet, los trabajadores de Dinaksa no pueden desempeñar su trabajo diario con normalidad porque el sistema -dicen- «no abarca el volumen de datos que necesitamos mover y va muy lento». De hecho, esta industria también cuenta con empleados en Barcelona que se han visto obligados a tener que trabajar de noche porque» el servidor no les permite estar conectados al mismo tiempo que nosotros», señala.

«Solución urgente»

No es la única empresa que ha visto alterada su labor por las constantes caídas de internet. Desde Decoletaje y Fijación S.L, Puri Martínez, una de las trabajadoras, explica que su producción se ha visto «gravemente afectada» por no disponer del servicio de fibra óptica que también contrataron con la multinacional española. Otra de las industrias afectadas y afincadas en este enclave es Hierros y Metales Txako. «Yo la tengo contratada con Vodafone y me va bastante mal. Afecta a toda la labor administrativa de la empresa y eso al final repercute en nuestra producción global», manifiesta el gerente Álvaro Valle.

La escasa cobertura del lugar lleva años perjudicando a distintas y diversas empresas. Pese a pertenecer a sectores muy dispares, todos coinciden en que la «mala red de internet» con la que cuenta el polígono a la larga tendrá severas consecuencias. «Necesitamos una solución urgente. No podemos seguir así. Esto es algo que nos repercute a muchos y que afecta directamente a nuestro trabajo», reconoce Egizabal.

Telefónica, por su parte, asegura que «es dudoso que se hayan vendido esos servicios cuando aún no existe previsión de llevar la fibra óptica hasta el citado lugar». Pese a ello, los agentes de Telefónica han confirmado a EL CORREO que mirarán las posibilidades de proceder a su instalación en el citado enclave con el fin de solventar la problemática