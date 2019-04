Una empresa paraliza la urbanización de una calle de Etxebarri y pide más dinero Los trabajos no avanzan desde el pasado mes de febrero. i / Ayto. Etxebarri El Ayuntamiento inicia la rescisión del contrato con la constructora adjudicataria de las obras de Santa Marina, que desde hace dos meses no pisa la zona LEIRE PÉREZ ETXEBARRI. Martes, 23 abril 2019, 23:44

El Ayuntamiento de Etxebarri ha iniciado un expediente de resolución del contrato de las obras de reurbanización de la calle Santa Marina. De salir adelante, el trámite supondrá la anulación de la adjudicación de unos trabajos que arrancaron el pasado mes de octubre con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la zona baja de esta calle del barrio de San Antonio.

La institución local ha tomado la decisión después de confirmar que los trabajos llevan dos meses parados. La empresa TECYRSA no ha pisado la zona en ese tiempo, según reconoce el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Herrero. El Ejecutivo local considera que se han «abandonado» las labores y ha solicitado explicaciones a la firma, que ha pedido más dinero para ejecutar el proyecto.

«Hemos hecho varias inspecciones y visitas, pero no hay avances. La obra está técnicamente parada, una situación que no se puede tolerar y que el Ayuntamiento quiere resolver lo antes posible», asegura el edil. Desde la sociedad prefirieren no hacer declaraciones sobre el parón. Para Herrero la explicación es bien fácil. «Nos pidieron incrementar un 40% más el coste de las obras y nos hemos negado porque no estaba justificado», señala el edil.

El responsable municipal recordó que el presupuesto establecido por los técnicos fue de 500.000 euros. A la licitación concurrieron cuatro empresas y ganó los pliegos la oferta más económica, que presentó una rebaja del 25%.

Baja temeraria

Desde el primer momento a la institución local le chirrió la oferta. «Solicitamos información porque entendíamos que por ese precio no se podía hacer. Es lo que se considera baja temeraria, sin embargo, la justificó y aseguró que era solvente. No tuvimos más remedio que adjudicar la obra. Hemos actuado según la ley de contratos», argumenta.

A pesar de las dudas iniciales la intervención se ejecutó con normalidad hasta llegar al «50%» del contrato. Entonces la constructora pidió más presupuesto. «No puede ser que para llevarse el concurso rebajen un 25% la cuantía y luego se solicite un incremento», lamenta Herrero que aclaró que «solo se ha pagado lo que se ha hecho».

Desde el Ejecutivo local confían en que la firma recapacite y termine los trabajos. «Sería lo mejor, pero si no es así, tendremos que valorar qué falta por hacer y aprobar un nuevo concurso para que sea otra la que finalice», añadió el edil. De momento, se garantizará la «seguridad» y se vallará el lugar para que se pueda hacer uso de los pasos, caminos y aparcamientos. La actuación en la calle Santa Marina está «bastante finalizada». En peor estado se encuentra la zona del aparcamiento de la trasera de la Casa de Cultura, que se iba a urbanizar.