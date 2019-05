La donostiarra Sara Zozaya vence en la final del Rockein Sara Zoraya. / E. C. Meridian, formado por músicos procedentes de Basauri y Arrigorriaga, se lleva el galardón a la mejor banda local LEIRE PÉREZ BASAURI. Lunes, 13 mayo 2019, 22:28

La donostiarra Sara Zozaya ha sido la vencedora de la séptima edición del concurso de bandas y solistas Rockein, que se celebró este pasado fin de semana en el teatro Social de Basauri. Zozaya no es nueva en el mundo de la música. Ha participado en proyectos como The Roof o Nerabe y al vencer en el certamen basauritarra, se convierte en la primera solista que se hace con el premio principal. Como recompensa grabará un EP profesional, un videoclip y actuará en una sala. El año pasado conquistaron al jurado 'The Owl Project', en 2017 'Los Cosméticos', un año antes 'Albert Cavalier' y anteriormente 'Grand Matter', 'The Weapons' y 'Radiofunkers'.

En la categoría de Mejor banda local el ganador fue 'Meridian', un trío procedente de Basauri y Arrigorriaga que optaba además al premio principal. Además, el cuarteto de hard rock de Bermeo 'Cäctus' y el trío guipuzcoano 'Dukkha' se han hecho con el premio al mejor artista en euskera y con el premio del público, respectivamente.

En total, 2.670 personas dieron su opinión a través de las redes sociales en la elección del galardón del público y 188 de los votos fueron para los guipuzcoanos. La final de Rockein congregó este pasado sábado en el teatro basaritarra a casi tres centenares de personas, una cifra parecida a la del año pasado. El evento coincidió con la celebración del Abarka Eguna en las fiestas de Benta.

Este año 146 bandas y grupos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra han enviado sus trabajos. La cita se ha convertido en una de las más importantes de la provincia, prueba de ello es que la participación se ha disparado en un 70% desde 2013, cuando el Ayuntamiento de Basauri apostó por este formato. Actualmente también colaboran en la iniciativa los consistorios de Arrgorriaga, Galdakao y Llodio.

Este año el jurado de la final ha destacado el «alto nivel de los grupos finalistas». Ha estado formado por expertos musicales como Álvaro Fierro, Jon Aguirrezabalaga, Amaia Santana, Iker Barbara y Joseba Vegas. Además, lo han completado la concejala de Juventud, Igone Beloki, el profesor de Creatividad Publicitaria de la UPV, Asier Arrieta y 'Willy', cofundador de WAS.