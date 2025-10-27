La Diputación multa con 37.000 euros a una residencia de Arrigorriaga Las sanciones vienen motivadas por no cumplir con los ratios de personal o por la falta de mantenimiento de las instalaciones, entre otras irregularidades

Por tercera vez en dos años, la situación de las trabajadoras y de los familiares de los usuarios de la residencia Domus Vi Arandia de Arrigorriaga ha sido objeto de debate en las Juntas Generales de Bizkaia. A petición de EH Bildu, la diputada de Acción Social, Amaia Intxaustegi, ha comparecido hoy para ofrecer explicaciones sobre el estado actual del centro. Intxaustegi ha destacado las «continuas inspecciones» realizadas en la residencia, y ha detallado las diferentes multas impuestas al centro, que ascienden a 37.004 euros.

En total, la Diputación ha sancionado en cuatro ocasiones a esta residencia de Arrigorriaga desde que en febrero de 2023 se le abriera un expediente debido a las quejas de los familiares de algunos usuarios, relativas al mal estado de los materiales. Tres de ellas han alcanzado los 12.001 euros por no cumplir las condiciones de personal y de materiales, no alcanzar el ratio de trabajadoras o prestar una asistencia inadecuada a una usuaria. La restante, de 1.001 euros, obedeció a la falta de mantenimiento de las instalaciones. El 4 de octubre la residencia presentó un recurso ante estas multas que aún esta pendiente de resolverse.

Durante su comparecencia, Intxaustegi ha puesto en valor la gestión de la Diputación mediante las inspecciones. En una de ellas, realizada en septiembre, «se comprobó que sí se cumple el ratio de personal» y se les presentó un nuevo plan de mantenimiento, mientras que en octubre, se aseguraron de que «los protocolos ante la escabiosis se están implementando».

Esta era una de las grandes reclamaciones de las empleadas, ante la que se ha puesto en marcha «un plan integral», que consiste entre otras medidas en la «veloz notificación de los síntomas e identificación de los casos, realizar seguimientos de cuatro a seis semanas o limpiar la ropa a una temperatura de 60 grados». «Nosotros no tenemos competencia en la gestión de los trabajadores, pero sí en cuidar los estándares de calidad en el servicio», ha señalado Intxaustegi.

Desde el sindicato ELA muestran su escepticismo ante las valoraciones de la diputada. «Si nosotras estamos en la calle es porque los ratios de personal no se cumplen», destaca una de las delegadas del centro. Sobre los protocolos ante la escabiosis apunta a que «sigue sin haber una organización completa» y lamenta que en las inspecciones «no se nos ha preguntado nuestra opinión». A su juicio «la situación sigue igual», y la comparecencia «nos ha dejado frías».