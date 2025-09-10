Diecisiete asociaciones de Basauri impulsarán el domingo los hábitos de euskera en el deporte La iniciativa 'Bizi Kirola Euskaraz' acogerá en Artunduaga una decena de pruebas con 25 ejercicios diferentes

El Consistorio afirma que 'Bizi Kirola Euskaraz' «se ha convertido en una herramienta para impulsar los hábitos en euskera en el deporte».

Ane Ontoso Basauri Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:22

La iniciativa 'Bizi Kirola Euskaraz', que cumple diecisiete años, vuelve a Basauri este domingo 14 de septiembre en el polideportivo Artunduaga. Se trata de una cita asentada en el municipio, que cuenta con «una notable participación y se ha convertido en una herramienta para impulsar los hábitos en euskera en el deporte», afirma el Ayuntamiento. Tomarán parte diecisiete asociaciones deportivas, que participarán en los diez deportes diferentes conformarán el circuito de este año: atletismo, halterofilia, baloncesto, patinaje, balonmano, fútbol, kárate, aikido, pelota mano y tenis de mesa.

En total, habrá unos 25 ejercicios, como triple salto, pruebas deportivas en consola, sentadillas, diferentes tiradas, circuito de baloncesto, lanzamientos y técnicas de habilidad de balonmano, zigzag con balón de fútbol, lanzamientos y ejercicios de habilidad, patadas de karate, paradas y técnicas de brazo, técnicas de autodefensa, saques de pelota mano, dejadas y voleas o partidillos de tenis de mesa, entre otros. Los juegos se desarrollarán entre las 10.30 y las 13.30 horas en el pabellón principal, frontón, salas de deportes y sala de tenis, todos ellos en euskera y dirigidos a niños mayores de 6 años.

Ampliar Antes de comenzar, los participantes deberán hacerse con la 'Bizi Kirola Euskaraz txartela' en el punto de control. Ayto. Basauri

Primero, la 'txartela'

Antes de comenzar, los participantes deberán hacerse con la 'Bizi Kirola Euskaraz txartela' en el punto de control situado a la entrada del polideportivo. Una vez completada cada prueba deportiva, a cada participante le marcarán la tarjeta entregada en la entrada. A quien cumpla al menos cinco pruebas deportivas se le obsequiará con una camiseta y si se realizan todas o todas menos una del circuito, además de la camiseta, recibirán otro regalo especial.

En la iniciativa participarán las asociaciones deportivas Artunduaga Atletismo Eskola, Basauri Eskubaloi Taldea eta Eskubaloia Base Basauri, Nagusia Kirol Elkartea, CD Basconia, Baskonia Futbol Eskola, Basauriko Kimuak, Halterofilia Urbi, BSK Basauri Saskibaloi Kluba, Arturbi Saskibaloi Taldea, Bidebieta Pelotazale Kluba, Javi Conde Atletismo Egokitu Taldea, Basauri Mahai Tenis Kluba, Indartsu Kluba eta Basauri Harrobi, Basroller Kirol Elkartea y Aikido Bizkaia Kluba.