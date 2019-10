Detienen a dos jóvenes por increpar a varios viandantes en Basauri Terrazas en la calle Galicia, ajenas a la noticia. / M. L. Los individuos cogieron algunas sillas y las empezaron a tirar por los aires L. PÉREZ BASAURI. Martes, 1 octubre 2019, 22:30

Agentes de la Policía Municipal de Basauri detuvieron el lunes, a las 19.15 horas, a dos jóvenes en la calle Galicia después de verse implicados en un altercado. Según informaron portavoces municipales y según las llamadas de vecinos alertando del incidente, las dos personas entraron en un establecimiento hostelero y solicitaron tabaco, pero al no obtener una respuesta positiva a su petición, comenzaron una bronca con los que allí estaban presentes.

En un momento en el que la calle estaba repleta de personas en las terrazas, más aún animados por las temperaturas veraniegas de las que gozó ese día Bizkaia, los individuos cogieron algunas sillas y las empezaron a tirar volando. No atacaron a nadie, ni provocaron ningún daño, aún así el suceso provocó el miedo de algunos de los allí presentes que comenzaron a correr para alejare de la zona. Testigos presenciales de la calle Galicia vieron como uno de los individuos que llevaba una botella de cristal rota empezó a deambular y a amenazar a los allí presentes. Además, al parecer anteriormente ya habían estado provocando por otros bares del entorno a los que también habían ido a solicitar tabaco y «buscando la boca a sus dueños y a los clientes», cuentan algunos testigos.

Por suerte, no hubo que lamentar daños mayores gracias a la pronta actuación de los agentes que lograron detener a las dos personas, ambas de origen extranjero, antes de que el incidente fuera a más. El arresto se produjo en el entorno de la calle Lehendakari Aguirre a la que acudieron varias dotaciones y ante la atenta mirada de decena de personas. No se ha registrado ninguna denuncia y al no agredir tampoco a ninguna persona, a pesar de que fueron trasladados a dependencias de la Policía Local, finalmente tuvieron que ser puestos en libertad.