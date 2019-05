Desalojan a 24 personas de una residencia de mayores de Galdakao por un cortocircuito Vista exterior de la residencia. / E. C. El incidente se originó por el sobrecalentamiento en un cable aéreo muy próximo a la fachada del edificio CRISTINA RAPOSO GALDAKAO Jueves, 30 mayo 2019, 19:09

Los 24 ocupantes de la residencia de mayores de Usansolo, en Galdakao, se han llevado un pequeño sobresalto esta tarde. Eran las 14:30 horas cuando una de las fachadas exteriores del edificio, ubicado en la calle Gorosibai, se veía afectada por un incendio originado «por el deterioro en los postes del tendido eléctrico» que se encuentran próximos al centro. Según han informado fuentes de la Diputación, un cable aéreo, que contenía tres conductos en su interior, se ha sobrecalentado y comenzado «a pegar chispazos» provocando una nube de humo. El incidente no ha llegado a más que en un susto ya que «el propio tubo ha autoextingido el fuego» y no ha sido necesaria la actuación de la brigada de los bomberos de Basauri.

Pese a ello, en la residencia han seguido el protocolo y sacado a los 24 ocupantes. «En ningún momento ha habido peligro con los mayores del centro, pero por prevención hemos procedido a trasladarlos al patio interior con el que cuenta la residencia», ha explicado el director, Daniel Castro, en declaraciones a EL CORREO. Da la casualidad de que los ocupantes ya se encontraban preparados para afrontar una situación así ya que este mismo martes habían llevado a cabo el clásico simulacro.

Incendio en el pabellón de la calle Oletxe. / BOMBEROS BIZKAIA

No ha sido el único incidente que ha tenido lugar hoy en Usansolo. A las 10:06 horas un vecino daba aviso de que salía humo de un pabellón abandonado en la calle Oletxe. La actuación de los bomberos de Basauri ha sido inmediata y el fuego ha quedado sofocado para las 10:30 horas. No obstante, el equipo de profesionales ha permanecido en el lugar del incidente una hora más por «precaución», según confirmaron fuentes de la Diputación. Aún no se conoce la causa del incendio.