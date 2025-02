Una década de arte en Igorre

CRISTINA RAPOSO IGORRE. Miércoles, 23 de octubre 2019 Comenta Compartir

Que sus alumnos crezcan y se descubran a sí mismos y lo hagan a través de las artes plásticas es el fin que persigue desde hace diez años la artista y pedagoga Inés Medina en el seminarios de arte que imparte cada sábado en la Casa de Cultura de Igorre. Todo el talento y potencial de las obras que han realizado los doce miembros del curso estará ahora al alcance de la ciudadanía desde este próximo sábado y hasta el martes 29. «En los talleres los conocimientos personales crecen paralelamente con la globalidad de los conocimientos plásticos. Ahora la gente podrá apreciar nuevamente la diversidad, vitalidad, genuinidad y calidad plástica y artística de las obras presentadas», ensalza la docente de Galdakao.

Observar y conocer lo que cuentan sus pinturas resulta imprescindible para entender su historia. Por ello, el mismo día de la inauguración Edorta Bilbao e Inma Uzkudun ofrecerán una pequeña descripción de sus cuadros a los asistentes. «Yo nunca había pintado nada antes, pero siempre me había gustado. Cuando me jubilé fue mi momento y ahora sé con certeza que esto ya no lo voy a dejar nunca. En esta ocasión, mis obras se basan en cómo yo mismo interpreto el paisaje que me rodea», cuenta emocionado Bilbao.

Durante una década, la elaboración del diseño que anunciaba la exposición había corrido a cargo de la artista galdakaotarra. Las tradiciones cambian y así ha sido este año. Ana Rosa Arroyo, también profesora de bellas artes y alumna del seminario desde 2015, ha cogido el testigo de Medina y ha ilustrado el catálogo de un modo muy especial, con los colores que visten las 38 obras. «Quería reflejar todo el conjunto de nuestras obras en una sola imagen. Gracias a este programa he aprendido a confiar en mí misma y a no tener miedo. El arte es para todos y de hecho, mis obras que estarán expuestas son en homenaje a mi hermana que falleció. Para mí es algo muy especial y entiendo que es un sentimiento que comparto con mis compañeros», destaca.

Proceso creador

En honor a la década que cumple la exposición, Medina ha recuperado el título que le otorgó en su primera edición de 2009: «Desarrollo proceso creador genuino a través de las artes plásticas». Licenciada, doctorada y antigua profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, Inés Medina desarrolló su carrera profesional en Euskadi, Madrid y Nueva York.

En uno de sus viajes a la capital vizcaína, la artista fue contactada por Janire López, la directora técnica de la Casa de Cultura de Igorre, por el que entonces era su último trabajo: la retrospectiva de todos sus años de carrera. «Siempre he tenido un grupo pedagógico y al término de mi investigación me percaté de que aún tenía un capítulo abierto, la desigualdad. Entonces se me ocurrió poner en marcha estos seminarios en Igorre que desde el principio han contado con el apoyo incondicional del Ayuntamiento», explica.