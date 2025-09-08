Los cursos de euskera de Arrigorriaga contarán con dos programas especiales El Ayuntamiento subvencionara el 50% de las matrículas, una ayuda que podrá solicitarse al terminar las clases

Iñigo Agiriano Arrigorriaga Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:17

El euskaltegi municipal de Arrigorriaga ya ha abierto el periodo de inscripción para sus diferentes cursos. Aquellos interesados en estudiar euskera tendrán hasta el lunes 22 de septiembre para apuntarse, cumplimentando la solicitud de la matrícula y entregándola en el centro o enviándola a la dirección bulegoa@arrigorriagakoeuskaltegia.eus.

El euskaltegi ofrece a su vez dos programas especiales, el curso online de autoaprendizaje y el Berbalagun. En el primero se combina un sistema multimedia por internet con sesiones de conversación y tutorías, mientras que en el de Berbalagun, que es gratuito, una dinamizadora guiará a sus alumnos enfocándose en la práctica del euskera fuera del aula.

Entre los cursos generales, además de ofrecer horarios y niveles variados para adaptarse a las diferentes posibilidades, también se han organizado grupos específicos para jubilados, otros para padres y madres y otros que se centran exclusivamente en la expresión oral. El Ayuntamiento subvencionará el 50% del precio de la matrícula, que será gratuita para personas desempleadas.

