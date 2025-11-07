El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Viernes complicado en las carreteras vizcaínas: retenciones kilométricas en la A-8 y un camión hace la tijera en el Txorierri
El puente seguirá cortado unos días más a causa de la lluvia, que está dificultando los trabajos. Ontoso

El corte de tráfico en el puente del Social de Basauri se alargará una semana más

Los responsables de la obra estiman que el lunes 17 de noviembre podrá reanudarse el tráfico rodado.

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

El puente junto al Social Antzokia, que se cerró al tráfico rodado el pasado 28 de octubre, permanecerá cerrado una semana más, concretamente hasta el 16 de noviembre. El Consistorio ha informado de que el motivo de la demora es a causa de «la lluvia, que está retrasando la aplicación del asfalto impreso y los posteriores trabajos de señalización horizontal de la calzada». Los responsables de la obra estiman que el lunes 17 de noviembre podrá reanudarse el tráfico rodado.

Por otro lado, el municipio se ha visto obligado, asimismo, con motivo de las obras de rehabilitación del muro del parque de Soloarte, a desviar el tráfico peatonal de la pasarela situada junto Mercabilbao, que desemboca en el la zona de juegos infantiles cubierta y el estanque de los patos, a la pasarela contigua que termina frente al lateral del campo de fútbol.

Para poder embaldosar ese tramo, la pasarela del Mercabilbao permanecerá cortada al tránsito peatonal hasta las 8 de la mañana del próximo lunes 10 de noviembre. Los peatones, no obstante, podrán cruzar el río por la pasarela situada a unos metros en paralelo.

Croquis de la pasarela situada a unos metros en paralelo. Basauriko Udala

