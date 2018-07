Más de 300 corredores disputan las pruebas ciclistas de Orduña y Zeberio Varios ciclistas durante la prueba disputada en Orduña. / S. C. O. Por la mañana se celebró un encuentro sin ánimo competitivo, y por la tarde el Campeonato de Euskadi cadete ÓSCAR GARCÍA MANCERAS ORDUÑA. Martes, 3 julio 2018, 02:00

El pasado sábado las carreteras de la comarca fueron un hervidero de ciclistas. Por la mañana acogieron la duodécima edición del Encuentro cicloturista Ciudad de Orduña, donde participaron unos 130 ciclistas procedentes del País Vasco y comunidades limítrofes. «Estamos satisfechos con la cifra, ya que no queremos que haya una masificación. Nuestro objetivo es que venga el cicloturista que no tiene marchas para él, el señor que va a la Bilbao-Bilbao y poco más, que sea algo tranquilo y de buen ambiente. Y lo estamos consiguiendo», celebra Axier Oiarzabal, de la Sociedad Ciclista Orduñesa. De hecho, no establecen ningún tipo de clasificación, puesto que su fin único es disfrutar de una jornada de «auténtico cicloturismo».

Los impulsores buscaron nuevamente presentar a los asistentes «un recorrido espectacular que combinara el verde interior y la belleza de la montaña». Un trazado de 110 kilómetros diseñado por carreteras que, en su momento, fueron parte de pruebas ciclistas internacionales como la Emakumeen Bira, la Vuelta a España o recientemente la Euskal Herriko Itzulia. Se ascendió, entre otros puntos, el Puerto de la Barrerilla, tantas veces protagonista en carreras trascendentes del calendario. «Se hizo un poco duro. Y luego también el puerto de Orduña por el otro lado, que aunque no tenga tanto desnivel es conocido como 'el pecho malo' y tiene su fama bien ganada», precisa.

Los comentarios postprueba recogidos por la organización fueron positivos y valoraron enormemente los avituallamientos. «Damos lo típico, agua, Coca-Cola, fruta... pero también pastel vasco, txoripan o txakoli, y a la gente le encanta, porque algunos están cansados de la mítica barrita y bebida energética», piensa Oiarzabal. También hubo diversos sorteos de material deportivo. «Estuvo todo muy bien, nos hizo buen tiempo, y se creó un buen ambiente, se hace pelotón, no sólo se busca la clasificación, y tuvimos bastantes chavales jóvenes, que es positivo seguir viendo a gente iniciarse en el mundo de la bici», celebra.

Muchos de los iniciados en este deporte se vieron las caras en Zeberio, localidad que fue punto de inicio y final del Campeonato de Euskadi de cadetes. Allí se disputó el XXIX Premio Ayuntamiento de Zeberio-XXIV Memorial Asel Ozerinjauregi. Participaron cerca de dos centenares de corredores de 15 y 16 años, los cuales fueron divididos en dos carreras. «Hay más de 200 licencias, por lo que tuvimos que dividirles en dos, los de primer año a las 15 y los de segundo a las 17, aunque realizaron exactamente el mismo recorrido de 60 kilómetros», explica Kike Martínez, de la organización. El pelotón partido de Zeberio y atravesó varios municipios del entorno como Ugao, Artea, Areatza, Arrigorriaga o Zaratamo, además de superar la cima de Sarasola.