El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las trabajadoras quisieron mostrar su solidaridad con una compañera que fue despedida en el mes de julio. I. A.

«Nos concentraremos todas las semanas hasta que la situación se solucione»

Las trabajadoras de la residencia Domus Vi de Arrigorriaga vuelven a denunciar «la falta de personal y de medidas en materia de salud laboral»

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Arrigorriaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:10

El conflicto entre las trabajadoras y la gerencia de la residencia Domus Vi Arandia de Arrigorriaga vivió ayer un nuevo capítulo con la concentración que las empleadas organizaron frente al centro. Sus reclamaciones son las mismas que a lo largo de los últimos meses, «unas condiciones laborales que no pongan en riesgo nuestra seguridad y nuestra salud».

Desde el sindicato ELA denuncian la «falta de personal» provocada por «no cubrir las bajas», el «mal estado de los materiales» y la «ausencia de protocolos actualizados para hacer frente a enfermedades infecciosas». Otro de los puntos candentes es el de la evaluación de riesgos psicosociales, un informe que las trabajadoras solicitaron en octubre del año pasado. Tras «muchos retrasos» la primera fase de la evaluación llegó en junio, y en ella se destacaban «las altas cargas de trabajo y la falta de personal y medios materiales». La segunda fase, consistente en entrevistas individuales con las trabajadoras, «comenzará a finales de este mes», según confirma una de las delegadas del sindicato.

Las empleadas han decidido realizar concentraciones «todos los jueves hasta que el conflicto se solucione», señalan desde ELA, y no descartan realizar «movilizaciones más amplias».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  3. 3 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  8. 8

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  9. 9

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  10. 10 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Nos concentraremos todas las semanas hasta que la situación se solucione»

«Nos concentraremos todas las semanas hasta que la situación se solucione»