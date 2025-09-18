«Nos concentraremos todas las semanas hasta que la situación se solucione» Las trabajadoras de la residencia Domus Vi de Arrigorriaga vuelven a denunciar «la falta de personal y de medidas en materia de salud laboral»

El conflicto entre las trabajadoras y la gerencia de la residencia Domus Vi Arandia de Arrigorriaga vivió ayer un nuevo capítulo con la concentración que las empleadas organizaron frente al centro. Sus reclamaciones son las mismas que a lo largo de los últimos meses, «unas condiciones laborales que no pongan en riesgo nuestra seguridad y nuestra salud».

Desde el sindicato ELA denuncian la «falta de personal» provocada por «no cubrir las bajas», el «mal estado de los materiales» y la «ausencia de protocolos actualizados para hacer frente a enfermedades infecciosas». Otro de los puntos candentes es el de la evaluación de riesgos psicosociales, un informe que las trabajadoras solicitaron en octubre del año pasado. Tras «muchos retrasos» la primera fase de la evaluación llegó en junio, y en ella se destacaban «las altas cargas de trabajo y la falta de personal y medios materiales». La segunda fase, consistente en entrevistas individuales con las trabajadoras, «comenzará a finales de este mes», según confirma una de las delegadas del sindicato.

Las empleadas han decidido realizar concentraciones «todos los jueves hasta que el conflicto se solucione», señalan desde ELA, y no descartan realizar «movilizaciones más amplias».