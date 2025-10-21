Comienzan las obras para cubrir la zona de juegos infantiles de Basozelai en Basauri El Ayuntamiento invertirá 619.520 euros en estas nuevas infraestructuras y la empresa deberá ejecutar las obras en un plazo de cuatro meses

El Ayuntamiento de Basauri ha puesto en marcha las obras para instalar una cubierta en la zona de juegos infantiles de Basozelai y crear una nueva pista multiusos en el terreno adyacente. Con esta intervención se colocará cubierta que abarque el espacio ocupado por los columpios y los elementos para realizar ejercicios junto al campo de fútbol de Basozelai. En el solar que se encuentra entre el recinto deportivo y la zona de juegos, además, se habilitará una pista multiusos para practicar fútbol, baloncesto...

El Ayuntamiento de Basauri invertirá 619.520 euros en estas nuevas infraestructuras y la empresa deberá ejecutar las obras en un plazo de cuatro meses. Esta nueva zona de recreo cubierta se sumará a las que ha ido habilitando el Consistorio de forma progresiva en distintos puntos del municipio, como el parque de Soloarte, el de San Miguel –junto al ambulatorio– la gran área de juegos infantiles de Bizkotxalde y la zona de estancia con bancos próxima a la entrada del metro de la plaza Solobarria.

El Ayuntamiento también tiene previsto comenzar en breve las obras para construir una zona de bancos cubierta en la trasera lateral del campo de fútbol de Soloarte y ya está el proceso de licitación la redacción del proyecto para la instalación de una cobertura en la plaza Solobarria.

«Nuestra intención es seguir cubriendo más zonas deportivas y de esparcimiento del municipio para que los basauritarras puedan disfrutar de más espacios y opciones de ocio durante todo el año, incluso cuando el tiempo no acompañe. Cubrir más parques, canchas deportivas, patios escolares, y zonas de bancos era uno de los compromisos que adquirimos con los basauritarras en el plan de mandato, y lo estamos cumpliendo», señala la concejala de Urbanismo, Zuriñe Goikoetxea.

