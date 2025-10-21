El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Brno-Bilbao Basket, en directo
El parque infantil del barrio de Basozelai contará con una cubierta para proteger el espacio de las inclemencias meteorológicas. Alba Peláez

Comienzan las obras para cubrir la zona de juegos infantiles de Basozelai en Basauri

El Ayuntamiento invertirá 619.520 euros en estas nuevas infraestructuras y la empresa deberá ejecutar las obras en un plazo de cuatro meses

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Martes, 21 de octubre 2025, 17:51

Comenta

El Ayuntamiento de Basauri ha puesto en marcha las obras para instalar una cubierta en la zona de juegos infantiles de Basozelai y crear una nueva pista multiusos en el terreno adyacente. Con esta intervención se colocará cubierta que abarque el espacio ocupado por los columpios y los elementos para realizar ejercicios junto al campo de fútbol de Basozelai. En el solar que se encuentra entre el recinto deportivo y la zona de juegos, además, se habilitará una pista multiusos para practicar fútbol, baloncesto...

El Ayuntamiento de Basauri invertirá 619.520 euros en estas nuevas infraestructuras y la empresa deberá ejecutar las obras en un plazo de cuatro meses. Esta nueva zona de recreo cubierta se sumará a las que ha ido habilitando el Consistorio de forma progresiva en distintos puntos del municipio, como el parque de Soloarte, el de San Miguel –junto al ambulatorio– la gran área de juegos infantiles de Bizkotxalde y la zona de estancia con bancos próxima a la entrada del metro de la plaza Solobarria.

El Ayuntamiento también tiene previsto comenzar en breve las obras para construir una zona de bancos cubierta en la trasera lateral del campo de fútbol de Soloarte y ya está el proceso de licitación la redacción del proyecto para la instalación de una cobertura en la plaza Solobarria.

«Nuestra intención es seguir cubriendo más zonas deportivas y de esparcimiento del municipio para que los basauritarras puedan disfrutar de más espacios y opciones de ocio durante todo el año, incluso cuando el tiempo no acompañe. Cubrir más parques, canchas deportivas, patios escolares, y zonas de bancos era uno de los compromisos que adquirimos con los basauritarras en el plan de mandato, y lo estamos cumpliendo», señala la concejala de Urbanismo, Zuriñe Goikoetxea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  3. 3

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  7. 7

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  8. 8 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  9. 9

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»
  10. 10

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Comienzan las obras para cubrir la zona de juegos infantiles de Basozelai en Basauri

Comienzan las obras para cubrir la zona de juegos infantiles de Basozelai en Basauri