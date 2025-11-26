Los comercios de Basauri y Orduña lucirán sus mejores galas para recibir la Navidad Ambas localidades han organizado concursos de decoración para sus establecimientos con suculentos premios

Iñigo Agiriano Basauri Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:48

Con el periodo navideño a la vuelta de la esquina las tiendas comienzan a decorar sus escaparates, dándoles un toque atractivo para estas fechas de tanto consumo. Su esfuerzo se verá recompensado en Basauri y Orduña, pues ambos ayuntamientos han organizado un concurso que premiará el mejor escaparate de la localidad.

En la cabecera de comarca se repartirán tres galardones, de 450, 300 y 150 euros. También habrá un reconocimiento para el ganador del voto popular, que consistirá en un trofeo y la creación de un vídeo promocional sobre su negocio. Los comerciantes podrán apuntarse hasta el 9 de diciembre y la votación se extenderá hasta el día 21. La gala de Bizkaidendak del 27 de diciembre será el escenario de la entrega de premios.

En Orduña, por su parte, el concurso es una evento asentado, que alcanza su undécima edición este 2025. El jurado valorará los aspectos de creatividad, iluminación, cromatística y grado de elaboración y acabado con una puntuación del 1 al 10 para repartir unos galardones de 200, 150 y 100 euros cada uno, así como un faldón de publicidad en una revista local. Los escaparates deberán estar preparados desde el 9 de diciembre hasta el 5 de enero.