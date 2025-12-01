La comarca organiza un nutrido programa para celebrar el día del euskera este miércoles Los ayuntamientos han querido mostrar su compromiso con el idioma con actividades y eventos para todos los públicos

Iñigo Agiriano Basauri Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:46

Que las últimas palabras de San Francisco Javier antes de morir fueron en euskera es sólo parte de su leyenda, pero lo que es un hecho es que el misionero navarro fue muy importante en el desarrollo de la lengua como uno de los fundadores de la Sociedad de Estudios Vascos. Por ese motivo, en 1949 se decidió que el 3 de diciembre, festividad de Francisco Javier, se conmemorara a su vez el día internacional del euskera. Un año más, los ayuntamientos de la comarca de Nervión-Ibaizabal han organizado un amplio programa de actividades, eminentemente culturales, con motivo de esta fecha.

'Euskararen bide berriak' ha sido el lema escogido por el Consistorio de Basauri este 2025. Como previa, a lo largo del mes de noviembre sus vecinos ya han podido participar en algunos eventos, como la kalejira que tuvo lugar este sábado y terminó con una degustación de txakoli y queso en la plaza Solabarria. Mañana, a las 18.30 horas, la escuela de música de la localidad actuará en el Social Antzokia con la presencia de dos artistas reconocidos como Álex Sardui y Maitane Iruiñ.

Los protagonistas del miércoles serán los más pequeños, que saldrán de los colegios para cantar por sus calles y barrios. En el ámbito institucional el Ayuntamiento ha hecho suya la Declaración del Día del Euskera de Eudel, la asociación de municipios vascos, con la aprobación de todos los grupos políticos.

Con la misma unanimidad, en el último pleno de Galdakao todos las formaciones acordaron realizar una declaración conjunta, que se publicará el propio miércoles. Por la tarde, la plaza de Urreta acogerá un evento de juegos creativos y biblioteca itinerante para niños y niñas, y en ese mismo barrio los alumnos de la escuela de música realizarán un pasacalles. El jueves, el frontón municipal será el escenario del Mintzodromoa, donde participarán Berbalagun, el alumnado de los euskaltegis de Galdakao y los ciudadanos que lo deseen.

Los vecinos de Etxebarri tendrán la agenda ocupada el día 3, ya que el Ayuntamiento ha concentrado la mayor parte de las actividades. A las 10.00 horas habrá un espectáculo para niños en el frontón del colegio Kukullaga, y durante la tarde habrá concurso de bertsos, herri kirolak y una ghymkhana. También habrá espacio para el humor de la mano de Manex Astigarraga, que actuará en el Gaztegunea a las 18.30 horas.

En Arrigorriaga se han ido realizado eventos estas semanas previas, aunque el grueso de las actividades se desarrollarán durante el mes de diciembre, tal y como la conferencia de Jon Maia 'Desde Extremadura al Euskera', que tendrá lugar el jueves 4 en el Centro Sociocultural de Abusu o la noche de comedia con monologuistas vascos el día 12 entre otras. Paralelamente se ha diseñado un programa de actos específico para los alumnos de la escuela y del instituto.