La comarca ganará más de 16 kilómetros de bicipistas los próximos años

Las últimas actuaciones en materia de movilidad sostenible anunciadas por la Diputación Foral de Bizkaia afectan de lleno a la comarca de Nervión-Ibaizabal. Tras ... muchos años en los que la construcción de bidegorris que conecten Bilbao con Basauri y Galdakao ha sido una demanda muy repetida entre los vecinos de ambas localidades, estos proyectos son una realidad cada vez más cercana. A estas bicipistas se sumará a su vez la que unirá los municipios de Arrigorriaga y Ugao-Miraballes.

Hace dos años las Juntas Generales aprobaron el primer Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia, que se marcaba la tarea de construir durante las tres próximas legislaturas hasta 200 kilómetros nuevos de bidegorris, duplicando la cantidad actual. En cuanto a la inversión, serán los propios Ayuntamientos quienes se harán cargo de los tramos que recorran sus municipios, mientras que las zonas interurbanas correrán a cuenta de la Diputación, que destinará unos 200 millones de euros.

Una de las principales obras del proyecto es el bidegorri que unirá Bilbao con Basauri a través del trazado del antiguo tranvía de Arratia. El primer tramo, inaugurado el pasado lunes, cubre un kilómetro y medio de distancia entre el barrio de El Kalero y el puente de Bolueta y ha tenido un coste de 3,5 millones. El trazado cuenta con seis metros de anchura, cuatro de ellos dedicados a la bicicleta y los dos restantes al peatón. Cuando esté terminado sumará 8,2 kilómetros y contará con un ramal hacia Etxebarri. Otra de las actuaciones programadas en este ámbito en la cabecera de comarca es la que unirá la calle Basconia con el parque de Pozokoetxe. Este mes de enero el Ayuntamiento sacó a licitación el proyecto de una ruta que se pretende conectar con la anteriormente mencionada.

En Galdakao también contarán con dos nuevos tramos de bicipistas que partirán desde el municipio hasta Larrabetxu y Amorebieta. Este mismo mes la Diputación anunció el inminente comienzo de las obras. El primer tramo recorrerá 3,4 kilómetros para llegar a Larrabetxu, y se extenderá posteriormente en otros 4,5 kilómetros hasta Amorebieta. Con un presupuesto total de 15,9 millones, se espera que los trabajos hayan finalizado dentro de veinte meses. El gobierno municipal también reformará la entrada al municipio por la calle Txomin Egileor que desemboca en la rotonda de Plazakoetxe. Se trata de un acceso peligroso por la estrechez de las aceras, un problema que el Consistorio resolverá con este nuevo proyecto que salió a licitación el pasado mes de febrero y que contempla la reducción de uno de los carriles, y la habilitación de un bidegorri desde la rotonda hasta la estación de Euskotren de Zuhatzu. Eso sí, los galdakoztarras todavía tendrán que esperar para el tramo que unirá su localidad con Bilbao, algo que los vecinos llevan reclamando durante varios años mediante la organización de marchas ciclistas.

Otros municipios que han visto retrasadas las previsiones de sus bidegorris son Arrigorriaga y Ugao-Miraballes. Las obras de construcción de la senda ciclable que iba a unir ambas localidades no comenzarán hasta 2027. El primer gran avance del proyecto se dio en 2021 con la inauguración del tramo que va desde el centro de Arrigorriaga hasta el polígono industrial de Martiartu. El siguiente paso era el de conectar el polígono con el puente de Zeberio, en el límite del término municipal de Ugao-Miraballes. No obstante, los cambios en el trazado previsto han postergado las obras, que no comenzarán hasta dentro de dos años según las últimas estimaciones.