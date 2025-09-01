La comarca abre el telón de un mes de septiembre cargado de celebraciones Ugao afronta las fiestas más ambiciosas de su historia, Orozko ha arrancado hoy las suyas y Galdakao ultima los preparativos para los Santacruces

Iñigo Agiriano Ugao-Miraballes Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:12

La amargura del mes de septiembre, un tiempo de comienzos y de finales, de encuentros y despedidas, queda aplacada en varios municipios de la comarca de Nervión-Ibaizabal por la celebración de sus fiestas patronales, un colofón perfecto al periodo estival. Ugao, Orozko o Galdakao son algunos de los lugares donde la música y la diversión reinarán durante las próximas semanas.

Las de Ugao-Miraballes no serán unas fiestas cualquiera. Este 2025 la villa cumple 650 años y el Ayuntamiento ha querido conmemorar la efeméride con unas celebraciones por todo lo alto, a las que se ha dedicado el presupuesto más elevado de la historia del municipio, 130.000 euros.

El pistoletazo de salida se dará este domingo con la bajada de cuadrillas y el desfile de gigantes, cabezudos y gaiteros hasta llegar a Herriaren Enparantza, donde tendrá lugar el txupinazo y la lectura del pregón. Beny Domínguez, antigua presidenta del AMPA de la escuela de Ugao, ha sido elegida para este acto por su labor «clave para nuestra comunidad educativa», como señaló el alcalde de la localidad Ekaitz Mentxaka.

A lo largo de los nueve días que durarán las fiestas, se han organizado más de 60 actividades de todo tipo. Entre los conciertos destacan el del grupo de folk 'Korrontzi' el lunes 8 y el de la banda guipuzcoana 'Delirium Tremens' el viernes 12. También habrá concursos gastronómicos, como los de marmitako y tortilla, talleres y exhibiciones entre otras cosas.

El lunes 15 las celebraciones en honor a la Virgen de Udiarraga terminarán con dos actos de larga tradición: la alubiada popular y la vuelta a la bola, que correrá a cargo de Ana Guinea, trabajadora del área de cultura del Ayuntamiento que se jubila este año, y a quien el primer edil definió como «una parte fundamental de muchas de nuestras fiestas».

En Orozko los festejos han arrancado hoy, aunque mañana se celebran las primeras novilladas. Los espectáculos taurinos son una parte indispensable de los San Antolines y este año han estado en riesgo por el accidente del tráiler que transportaba la estructura donde tienen lugar las corridas, que se quedó encallado en una pista forestal. Por fortuna, la actuación de seis jóvenes del municipio logró desencajar el camión. «La plaza se montó ayer y el hoy hemos recibido la aprobación de juegos y espectáculos. Todo se celebrará con normalidad», ha declarado el alcalde Aitor Iza. Las fiestas se alargarán hasta el domingo, día en el que también habrá novilladas.

En Galdakao aún restan casi dos semanas para el inicio de los Santacruces, y con los conciertos, los pregoneros y el cartel ya definidos, el Ayuntamiento trabaja por ultimar los detalles finales. El miércoles comienza el plazo de inscripción para el concurso de cuadrillas, que estará abierto hasta el día 10 y podrá hacerse a través de la página web municipal o en la casa de cultura de Torrezabal. Habrá tres modalidades, el tradicional de 38 pruebas, el ttipia, de solo ocho retos, y el de gazte kuadrillak para jóvenes entre 12 y 16 años.