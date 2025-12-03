«Siempre defendí el tren como el mejor transporte hasta que dejé de poder usarlo» Diferentes asociaciones se han concentrado hoy en San Miguel de Basauri para reclamar mejoras en la accesibilidad de los trenes y las estaciones de la línea C-3

La concentración se ha realizado en la estación de San Miguel, donde el ascensor lleva más de un año sin funcionar.

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Organizado por las asociaciones Sagarrak, Ekologistak Martxan, Biziz Bizi, Vecinos de San Miguel y Con Bizi, esta mañana se ha realizado frente a la estación de cercanías de Abaroa-San Miguel una concentración para exigir mejoras en la línea C-3 y para reivindicar el tren como transporte sostenible.

El lugar elegido no es una casualidad. Los vecinos de este barrio de Basauri llevan desde el mes de agosto del año 2024 con el ascensor de la estación averiado, en el andén que va en dirección a Orduña. Un inconveniente que provoca que aquellas personas con movilidad reducida «no puedan usar» este medio de transporte. A pesar de las numerosas reclamaciones realizadas a Renfe y Adif las soluciones no se han concretado.

«El tren es fundamental para los vecinos del barrio», explican desde la asociación de vecinos de San Miguel. Las estaciones de metro se encuentran alejadas, a unos 2 kilómetros, por lo que el cercanías es la alternativa más utilizada. «Ahora mucha gente se baja en la siguiente estación, para después deshacer el camino a pie», explican. También expresan sus quejas sobre un paso elevado que al estar construido en metal «resbala mucho en los dias de lluvia» y por unos accesos «en mal estado».

Una de las principales reivindicaciones de la concentración era la falta de accesibilidad a los trenes en la línea C-3. Una problemática que lleva muchos años en el centro del debate publico en la comarca, con numerosas protestas por parte del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, del que forma parte Marisa Castro, una vecina de Bilbao con movilidad reducida que ha tomado la palabra durante el acto.

«Yo utilizaba mucho el cercanías para ir a trabajar a Muskiz, algo que ahora no puedo hacer», explica. Un problema que no afecta únicamente a la C-3, ya que «en las líneas C-1 y C-2 hay tanta distancia del tren al andén que no se puede subir», señala. Castro destaca la paradoja de que las personas como ella «podamos ir en tren a Madrid, pero no a Basauri». «Sabemos que hay leyes y soluciones que se pueden aplicar, lo que falta es voluntad», apunta.

El pasado mes de octubre se hizo público el proyecto presentado por Susana García Chueca, consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, para realzar los andenes en las estaciones de Orduña y Abando, una prueba piloto que de ser exitosa debía extenderse al resto de paradas. Castro reconoce que alberga «muchas dudas» sobre este plan aunque afirma «tener esperanzas en que funcione».

Durante la mañana también se han realizado reclamaciones relativas a la ampliación de horarios y frecuencias e instalación de aparcamientos para bicicletas en los aledaños de la estaciones, y se ha pedido mayor información sobre las incidencias que se producen en la línea.

La concentración se enmarca en un contexto más amplio, dentro de una serie de movilizaciones que se han dado por todo el estado organizadas por la plataforma Tren y Clima. Con ellas se busca reivindicar la figura del tren, «el medio de transporte menos contaminante y el que más contribuye a la descongestión viaria».