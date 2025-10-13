La cofradía de Ibarguen se impone en el campeonato de bolos de Zeanuri El tradicional torneo se disputó este sábado tras su supensión el fin de semana anterior por las inclemencias del tiempo

Cada año, las 7 cofradías que componen el municipio de Zeanuri, Altzua, Altzusta, Asterria, Ibarguen, Ipiñaburu-Undurraga, Otzerinmendi y Uribe, se enfrentan en una competición de bolos. Este año debía disputarse el sábado 4 de octubre aunque el mal tiempo obligó a posponerlo hasta el dia 11. La cofradía de Ibarguen se llevó la txapela tras jugar un desempate ante la de Altzusta, ganadora el año pasado, ya que ambas lograron derribar 16 bolos en la primera fase. El tercer puesto fue para la de Altzuaga.

El de los bolos es un deporte cuya práctica se ha perdido con el paso de los años, pero que fue en su momento tremendamente popular en Euskadi. Solamente en Bizkaia se podían contabilizar «hasta quince modalidades diferentes de este juego». En Zeanuri, donde se conservan varias boleras, normalmente ubicadas junto a las ermitas de la localidad, se ha logrado mantener la tradición, y además de este campeonato por equipos se juega cada año uno individual, que este año ha ganado Jaime Gartzia.

En el grupal, cada equipo está integrado por cuatro bolaris, que disponen de seis lanzamientos. Al terminar se suman el número de bolos derribado por cada jugador. Las edades de los participantes varian enormemente. Los 14 años de Jon Beitia, el bolari más joven en esta edición, contrastan con los 88 de Esteban Ozerinjauregi. También tomaron parte dos mujeres, Dorleta Goioaga de la cofradía de Ipiñaburu-Undurraga y Ainhoa Mendia de Altzuaga.

