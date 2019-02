El cierre del puente de la Baskonia no da tregua a los conductores La calle Urbi registraba ayer, a las 11.00 horas, evidentes retenciones en la circulación. / L. PÉREZ Cuatro días después del inicio de las obras del nuevo paso sobre el río, siguen las retenciones y aglomeraciones en los accesos al municipio LEIRE PÉREZ BASAURI. Viernes, 15 febrero 2019, 01:00

Acceder y abandonar Basauri en coche sigue estando complicado cuatro días después de que el Ayuntamiento iniciase las obras de ampliación del puente de la Baskonia, un punto neurálgico de la localidad. El paso sobre el río se cortó al tráfico el pasado martes y desde ese día, la circulación no ha ido a mejor. El único acceso posible por la N-634, el de Urbi, está pagando el pato. Allí se generan retenciones en horas punta, aunque también en otros momentos de la jornada. Además se ha incrementado el número de «camiones que atraviesan el barrio», denunció ayer el PSE. Varios vehículos pesados enredados con los cambios se han adentrado en los últimos días al centro urbano. El miércoles un conductor se perdió y quedó atrapado sin poder girar en Urbi.

La nueva situación viaria está generando momentos de «mucho follón» y que incluso haya vehículos que tengan que dar marcha atrás en el entorno del acceso al puente en obras. «Muchos no se han enterado que está cerrado y llegan aquí y se equivocan», aseguraba ayer un empleado de un almacén de productos agrícolas de la zona. En un taller próximo apuntaban que donde «se está liando bien es en la otra entrada», refiriéndose a Urbi.

Desde el sector taxi, uno de los gremios que mejor pulsan la circulación, uno de los conductores que prefirió no dar su nombre se mostró muy enfadado. «No pueden decir que los atascos son algo puntual porque se está viendo todos los días en varios momentos. Estar así nueve meses va a ser una locura», aseguró al tiempo que criticaba que «no he visto a los municipales regulando los cruces más afectados». «Una salida tan importante no se puede cerrar nueve meses. ¿A quién se le ocurre? Se podía haber cortado un carril y buscar alternativas. Yo sólo digo que vienen elecciones», mencionaba indignado.

Portavoces municipales quitaron hierro a que los camiones se adentren en el centro. «Ha ocurrido toda la vida, cuando se detecta la Policía Local les guía», dijeron. «Las complicaciones son menores que el primer día y se registran en hora punta, sobre todo en Urbi. Estamos realizando seguimiento y estamos encima para minimizar las afecciones. En el Kalero se ha modificado la frecuencia del semáforo del cruce con la Baskonia», detallaron desde el equipo de gobierno municipal.