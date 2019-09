Quejas en el autobús nocturno de los 'Santacruces' «Los chicos entraban a empujones y las chicas se quedaban fuera» Cartel anunciador del servicio de autobuses puesto en marcha en los 'Santacruces'. / A. G. Usuarias denuncian la gestión del autobús con paradas a demanda puesto en marcha por el Ayuntamiento de Galdakao en 'Santacruces' CRISTINA RAPOSO GALDAKAO. Lunes, 23 septiembre 2019, 23:03

Estaba previsto que la noche del sábado en Galdakao fuera multitudinaria. La localidad celebraba el último fin de semana de sus 'Santacruces' y la actuación de Fangoria llenó de gente sus calles. Solo la lluvia empañó el momento y animó a muchos a regresar a casa en el autobús con paradas a demanda puesto en marcha este año por primera vez por el Ayuntamiento. El servicio, anunciado bajo el sello de impedir las agresiones machistas y usando en la cartelería el morado habitual del movimiento feminista, desató bastantes quejas precisamente por parte de mujeres.

«Estaba jarreando y cuando llegó el autobús varias cuadrillas de chicos entraron los primeros a empujones. La mitad del vehículo lo ocupaban chavales y muchísimas chicas se tuvieron que quedar esperando al siguiente servicio», denuncia Janire, una vecina de la zona de Aperribai que sí logro subir. Como ella, Ainitze que iba al mismo barrio, observó escenas que le parecieron «vergonzosas, cuando se supone que era un autobús que buscaba atajar las agresiones sexistas». «Se subieron dos chicas pero solo había sitio para una así que la otra se sentó encima, pero vino el conductor y les dijo que eso no podía ser. La muchacha le dijo a su amiga que se bajaba y que ya iba andando a Usansolo, pero su amiga le contestó que ni loca la dejaba ir sola, así que se apearon las dos. El sitio libre lo ocupó un chico», relata la vecina con indignación.

Otra usuaria, que esa noche se quedó en tierra y tuvo que esperar una hora hasta el siguiente transporte, resume el sentir de muchas de las que allí estuvieron: «Yo no digo que no dejen entrar a los hombres, pero sí que la prioridad debería de ser para nosotras. Pese a quien pese, la realidad es que las agresiones las sufrimos nosotras mayoritariamente», argumenta.

«No era exclusivo de chicas»

Desde el equipo de Gobierno -EH Bildu, Auzoak, Podemos y Usansolo Herria- Nerea Orozko, concejala de Igualdad, asegura «todo ciudadano podía usar el autobús» aunque en la nota de prensa emitida en el momento de la presentación del servicio se decía a que uno de sus objetivos era «evitar agresiones machistas». «Era tanto para hombres como para mujeres. No me gusta el término acompañamiento porque las mujeres no lo necesitan. Nos acompañamos los unos como cuando quedamos en cuadrilla. Aunque se haya liderado desde el área de Igualdad es un servicio dirigido a toda la ciudadanía. Entiendo la confusión, pero no exclusivo para chicas», explica Orozko.

El chofer -apunta la edil-, «tenía la orden de permitir el paso a toda la gente«. «Hubo mucha gente mayor que también quiso utilizarlo», señala. Así las cosas y de cara al próximo año, la concejala plantea tomar medidas pero únicamente para «establecer más servicios nocturnos». «Lo que hay que procurar el año que viene es que no se quede tanta gente sin el servicio», subraya.