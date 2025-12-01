El chef Josemi Olazabalaga impartirá cinco talleres de cocina en Galdakao La primera sesión se celebra mañana y las cuatro siguientes se darán durante los meses de enero, febrero y marzo

La casa de cultura de Torrezabal se prepara para llenarse de olores y sabores durante los meses venideros. Hoy, entre las 18.00 y las 19.00 horas, se celebra la primera de las cinco 'masterclass' impartidas por el cocinero galdakoztarra Josemi Olazabalaga. Un ciclo que permitirá al público asistente descubrir recetas de temporada y diferentes técnicas culinarias.

En esta primera sesión, el chef enseñará a preparar un menú especial para Navidad, que incluirá hongos a la plancha y huevo a baja temperatura con royal de foie, sopa de pescados, solomillo de cerdo al estilo Wellinton, ostras a la brasa con escabeche de naranja y puerros asados en papillote con espuma de patata y huevo frito.

Posteriormente se celebrarán otros talleres, el 14 y el 28 de enero, el 3 de febrero y la última el 25 de marzo. Todas serán a la misma hora y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Olazabalaga es un chef reconocido y que ha colaborado en otras ocasiones con el Ayuntamiento de la localidad. Tras dos décadas en el restaurante Aizian del hotel Meliá recientemente volvió al Andra Mari de Galdakao.