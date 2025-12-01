El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Josemi Olazabalaga en la terraza del restaurante Andra Mari, donde trabaja actualmente. Maika Salguero

El chef Josemi Olazabalaga impartirá cinco talleres de cocina en Galdakao

La primera sesión se celebra mañana y las cuatro siguientes se darán durante los meses de enero, febrero y marzo

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:14

Comenta

La casa de cultura de Torrezabal se prepara para llenarse de olores y sabores durante los meses venideros. Hoy, entre las 18.00 y las 19.00 horas, se celebra la primera de las cinco 'masterclass' impartidas por el cocinero galdakoztarra Josemi Olazabalaga. Un ciclo que permitirá al público asistente descubrir recetas de temporada y diferentes técnicas culinarias.

En esta primera sesión, el chef enseñará a preparar un menú especial para Navidad, que incluirá hongos a la plancha y huevo a baja temperatura con royal de foie, sopa de pescados, solomillo de cerdo al estilo Wellinton, ostras a la brasa con escabeche de naranja y puerros asados en papillote con espuma de patata y huevo frito.

Posteriormente se celebrarán otros talleres, el 14 y el 28 de enero, el 3 de febrero y la última el 25 de marzo. Todas serán a la misma hora y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Olazabalaga es un chef reconocido y que ha colaborado en otras ocasiones con el Ayuntamiento de la localidad. Tras dos décadas en el restaurante Aizian del hotel Meliá recientemente volvió al Andra Mari de Galdakao.

