El desalojo ha comenzado cerca de las 11 de la mañana. Batu Elkarlaguntza Sarea

Un centenar de personas se congregan en Basauri para intentar evitar el desahucio de dos vecinos

La Ertzaintza ha intervenido en el desalojo que estaba previsto para hoy en Lehendakari Agirre, 82

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

El desahucio estaba previsto para hoy a las 8.30 horas. El sindicato de vivienda Batu había hecho un llamamiento a la ciudadanía para intentar ... parar el desalojo de dos personas e integrantes de sus filas que vivían en el inmueble desde hace más de cinco años. El alquiler de una habitación «resultó ser una estafa» y el propietario del piso, el fondo de inversión Cerberus, comenzó a «promover» la salida.

