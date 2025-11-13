Un centenar de personas se congregan en Basauri para intentar evitar el desahucio de dos vecinos

El desahucio estaba previsto para hoy a las 8.30 horas. El sindicato de vivienda Batu había hecho un llamamiento a la ciudadanía para intentar ... parar el desalojo de dos personas e integrantes de sus filas que vivían en el inmueble desde hace más de cinco años. El alquiler de una habitación «resultó ser una estafa» y el propietario del piso, el fondo de inversión Cerberus, comenzó a «promover» la salida.

El número 82 de la calle Lehendakari Agirre ha congregado a un centenar de personas que han querido apoyar a estos dos vecinos de entre 25 y 35 años. Bajo la frase 'Nuestras viviendas no son su negocio. Cerberus desahucia' se han plantado frente al edificio, mientras dos integrantes del sindicato intentaban negociar en el juzgado, según ha informado Batu.

La Ertzaintza ha tenido que intervenir en el desahucio, que a medida que iban pasando las horas la situación se volvía más tensa. La comitiva judicial, ha contado después el sindicato, se ha negado a negociar. Alguno de los congregantes ha recibido algún estacazo de advertencia con la porra, así como varios empujones que no han ido a más.

Sobre las 10.30 horas, varios agentes se han encontrado con algunas personas en las escaleras del portal que intentaban impedir el paso a modo de barricada. Han iniciado entonces la identificación y cacheo del grupo, uno a uno. Pasadas las 11, acompañados de un cerrajero, se ha comenzado a realizar la apertura de la vivienda con los ánimos revueltos en la calle.

El sindicato de vivienda Batu ha convocado hace escasos instantes una concentración para esta tarde a las 20.30 horas por el desahucio de los vecinos, que se ha producido finalmente.