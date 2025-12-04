El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple a la altura de Barakaldo en sentido Muskiz
Infografía del proyecto de la casa de las mujeres. Ayuntamiento de Galdakao

La Casa de las Mujeres y una haurreskola destacan en los Presupuestos de Galdakao

El Ayuntamiento ha aprobado hoy unas Cuentas que disminuyen ligeramente por el cese de prestación de servicios a Usansolo y con casi cinco millones dedicados a inversiones

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:36

Comenta

Mediante un pleno extraordinario celebrado esta tarde en el Ayuntamiento de Galdakao aprobó sus presupuestos para 2026 con los votos favorables de los tres partidos que integran el equipo de gobierno, EH Bildu, Auzoak y Usansolo Herria, y la negativa de PNV y PSE. Unas cuentas que ascienden a 47,6 millones y en las que destacan las inversiones de más de un millón y medio para la construcción de la Casa de las Mujeres y de un millón para finalizar la reforma del polideportivo de Urreta, prevista para el mes de septiembre, y una haurreskola.

La cantidad es ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, concretamente un 3,08% menor, debido a dos factores principales. El primero es la reducción de los servicios prestados a Usansolo. El joven municipio es incapaz aún de asumir todas sus competencias y durante los últimos años ha sido el Consistorio galdakoztarra quien las ha gestionado, recibiendo a cambio un pago por parte de Usansolo. A medida que estos servicios disminuyen el presupuesto decrece en consecuencia. La segunda obedece a la «desaparición de los pasivos financieros en forma de préstamo», tal y como ha explicado el concejal de Hacienda, Alberto Ealo.

47,6

millones de euros será el presupuesto de Galdakao para 2026, un 3,08% menor que en este ejercicio

Las cuentas se dividen en cuatro grandes apartados. Más de la mitad va dedicada a servicios, casi un 30% a recursos humanos, y unas cantidades de 3.568.514 y 4.610.235 se destinan respectivamente a subvenciones e inversiones. Entre estas últimas, además de las ya mencionadas, sobresalen la construcción de una nueva haurreskola en el barrio de Urreta y la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, un proyecto en el que «se darán los primeros pasos», como ha señalado la alcaldesa en funciones y concejala de cultura, Edurne Espilla. Un millón de euros se ha reservado para labores de saneamiento y mejoras en el suministro del agua. Esta cantidad se repartirá entre todo el municipio «aunque está más enfocada en algunos de los barrios rurales», ha destacado Espilla. Actualmente, se están acometiendo actuaciones de este tipo en Errekalde y posteriormente se harán en Elexalde.

La concejala ha puesto el foco en la importancia que da el equipo de gobierno al mantenimiento del municipio. Algo que se refleja en la inversión en estas áreas, que alcanza prácticamente los nueve millones de euros entre las labores de limpieza, recogida de basuras y jardinería. Los servicios deportivos, con más de dos millones y medio, la programación cultural de casi novecientos mil, y el Galdabus, que supera el medio millón, también suponen importantes dispendios.

Por último, Galdakao ofrece ayudas en diecisiete áreas, que se pueden agrupar en tres ámbitos principales. El primero son aquellas subvenciones dirigidas a las diferentes asociaciones del municipio, «las que hacen que tengamos un pueblo vivo», ha apuntado Espilla. En segundo lugar están las dedicadas a la promoción económica, tales como planes de empleo o comercio local. Por último, la cantidad más grande, de 1.800.000 euros, de destina a las personas de forma individual, «para que todos puedan tener cubiertas su necesidades básicas».

Enmiendas rechazadas

Entre los partidos de la oposición el PSE ha presentado ocho enmiendas, pero todas han sido rechazadas con el voto contrario de EH Bildu, Auzoak y Usansolo Herria. El portavoz socialista, Víctor Trimiño, se ha mostrado molesto con el equipo de gobierno debido a las «promesas incumplidas» que garantizaron la abstención del PSE en la votación del pasado ejercicio. «Han devaluado el valor político del pleno de presupuestos», ha señalado Trimiño. El PNV, por su parte, les ha acusado de haber convertido las Cuentas en algo «irrelevante» debido a las «constantes modificaciones de crédito» que en los últimos tres años, «han alcanzado casi 40 millones» y que permiten «evitar el control democrático del pleno».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Casa de las Mujeres y una haurreskola destacan en los Presupuestos de Galdakao

La Casa de las Mujeres y una haurreskola destacan en los Presupuestos de Galdakao