La Casa de las Mujeres y una haurreskola destacan en los Presupuestos de Galdakao El Ayuntamiento ha aprobado hoy unas Cuentas que disminuyen ligeramente por el cese de prestación de servicios a Usansolo y con casi cinco millones dedicados a inversiones

Iñigo Agiriano Galdakao Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:36

Mediante un pleno extraordinario celebrado esta tarde en el Ayuntamiento de Galdakao aprobó sus presupuestos para 2026 con los votos favorables de los tres partidos que integran el equipo de gobierno, EH Bildu, Auzoak y Usansolo Herria, y la negativa de PNV y PSE. Unas cuentas que ascienden a 47,6 millones y en las que destacan las inversiones de más de un millón y medio para la construcción de la Casa de las Mujeres y de un millón para finalizar la reforma del polideportivo de Urreta, prevista para el mes de septiembre, y una haurreskola.

La cantidad es ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, concretamente un 3,08% menor, debido a dos factores principales. El primero es la reducción de los servicios prestados a Usansolo. El joven municipio es incapaz aún de asumir todas sus competencias y durante los últimos años ha sido el Consistorio galdakoztarra quien las ha gestionado, recibiendo a cambio un pago por parte de Usansolo. A medida que estos servicios disminuyen el presupuesto decrece en consecuencia. La segunda obedece a la «desaparición de los pasivos financieros en forma de préstamo», tal y como ha explicado el concejal de Hacienda, Alberto Ealo.

Las cuentas se dividen en cuatro grandes apartados. Más de la mitad va dedicada a servicios, casi un 30% a recursos humanos, y unas cantidades de 3.568.514 y 4.610.235 se destinan respectivamente a subvenciones e inversiones. Entre estas últimas, además de las ya mencionadas, sobresalen la construcción de una nueva haurreskola en el barrio de Urreta y la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, un proyecto en el que «se darán los primeros pasos», como ha señalado la alcaldesa en funciones y concejala de cultura, Edurne Espilla. Un millón de euros se ha reservado para labores de saneamiento y mejoras en el suministro del agua. Esta cantidad se repartirá entre todo el municipio «aunque está más enfocada en algunos de los barrios rurales», ha destacado Espilla. Actualmente, se están acometiendo actuaciones de este tipo en Errekalde y posteriormente se harán en Elexalde.

La concejala ha puesto el foco en la importancia que da el equipo de gobierno al mantenimiento del municipio. Algo que se refleja en la inversión en estas áreas, que alcanza prácticamente los nueve millones de euros entre las labores de limpieza, recogida de basuras y jardinería. Los servicios deportivos, con más de dos millones y medio, la programación cultural de casi novecientos mil, y el Galdabus, que supera el medio millón, también suponen importantes dispendios.

Por último, Galdakao ofrece ayudas en diecisiete áreas, que se pueden agrupar en tres ámbitos principales. El primero son aquellas subvenciones dirigidas a las diferentes asociaciones del municipio, «las que hacen que tengamos un pueblo vivo», ha apuntado Espilla. En segundo lugar están las dedicadas a la promoción económica, tales como planes de empleo o comercio local. Por último, la cantidad más grande, de 1.800.000 euros, de destina a las personas de forma individual, «para que todos puedan tener cubiertas su necesidades básicas».

Enmiendas rechazadas

Entre los partidos de la oposición el PSE ha presentado ocho enmiendas, pero todas han sido rechazadas con el voto contrario de EH Bildu, Auzoak y Usansolo Herria. El portavoz socialista, Víctor Trimiño, se ha mostrado molesto con el equipo de gobierno debido a las «promesas incumplidas» que garantizaron la abstención del PSE en la votación del pasado ejercicio. «Han devaluado el valor político del pleno de presupuestos», ha señalado Trimiño. El PNV, por su parte, les ha acusado de haber convertido las Cuentas en algo «irrelevante» debido a las «constantes modificaciones de crédito» que en los últimos tres años, «han alcanzado casi 40 millones» y que permiten «evitar el control democrático del pleno».