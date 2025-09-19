El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La inscripción para las actividades podrá realizarse a partir del 6 de octubre Ayto. de Arrigorriaga

La casa de mujeres de Arrigorriaga contará con más de una veintena de actividades

El mercado de mujeres creadoras, que tendrá lugar el próximo 4 de octubre, marcará el inicio de la nueva temporada

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Arrigorriaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:55

Lamiaena, la casa de las mujeres de Arrigorriaga, comienza este mes de octubre una nueva temporada de actividades. Diseñado por el área de Igualdad del Ayuntamiento y por las socias de la casa, el nuevo programa incluye cursos, coloquios y exposiciones entre otras cosas y tratará temas diversos, como la maternidad, el envejecimiento o la autodefensa.

Algunas de las actividades son novedosas, como lo charla dirigida hacia los varones '¿Dónde quedamos los hombres en la era de la igualdad?' y el taller para jóvenes de creación audiovisual a través del móvil, mientras que otras se repiten respecto a años anteriores, como el programa 'Conversando entre culturas' o los talleres prácticos de suelo pélvico y bricolaje que se ofrecen en Abusu.

El mercado de mujeres creadoras, que tendrá lugar el próximo 4 de octubre, marcará el inicio del nuevo curso, y allí se repartirá el programa completo. El plazo de inscripción estará abierto desde el lunes 6 de octubre y se podrá realizar en Lamiaena en horario de tarde o en el Centro Sociocultural de Abusu por las mañanas. La alcaldesa de Arrigorriaga, Maite Ibarra, ha destacado que «Lamiaena se ha consolidado como un lugar de referencia para las mujeres de la localidad, un espacio vivo donde compartir, aprender y construir juntas».

